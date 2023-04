Theater an der Ruhr: Ticket-Aktion „6 für 60“ gestartet

Das Theater an der Ruhr in Mülheim bietet eine Sonderaktion zum Frühling an.

Mülheim. Das Mülheimer Theater an der Ruhr verändert seinen Spielplan und bietet eine Frühjahrs-Ticket-Aktion an. Worauf sich die Mülheimer freuen können.

Das Mülheimer Theater an der Ruhr an der Akazienalle 61 krempelt seinen Spielplan komplett um, viele der Repertoire-Vorstellungen werden dort in nächster Zeit zum letzten Mal aufgeführt. Aus diesem Anlass bietet das Theater in den Monaten April und Mai die Frühjahrs-Ticket-Aktion „6 für € 60“ an, bei der Interessenten sechs Theatergutscheine für 60 Euro erhalten.

Dabei können sich die Zuschauer frei aussuchen, ob sie sechs Veranstaltungen alleine besuchen oder die Tickets mit der Familie oder mit Freunden aufteilen und gemeinsam zwei oder drei Produktionen anschauen – die Karten sind flexibel einsetzbar. Das Angebot gilt für folgende Stücke: Europa oder Die Träume des Dritten Reichs (UA) (21. April, 19.30 Uhr), Anatomie eines Wortes/Der Ritt über den Bodensee (28. April, 19.30 Uhr), Othello (29. April, 19.30 Uhr), Vom Licht (UA) (6. Mai, 19.30 Uhr), Germania. Römischer Komplex (UA) (11. Mai, 19.30 Uhr) und Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer (30. April, 18 Uhr und Fr, 12. Mai, 19.30 Uhr).

Der Gutschein „6 für € 60“ kann an der Abendkasse des Theaters, auf der Homepage oder am Kartentelefon erworben werden.

Nähere Informationen auf theater-an-der-ruhr.de und Kartentelefon Tel. 0208 5990188.

Kultur in Mülheim - lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim