Teuren Koffer gestohlen: Polizei setzt auf Tipps aus Mülheim

Die Polizei hat Fotos von zwei Männern veröffentlicht, die im Verdacht stehen, einen wertvollen Koffer entwendet zu haben. Sie sollen damit am Mülheimer Hauptbahnhof aus dem Zug gestiegen sein. (Die Bilder sind im Text zu finden.)

Mülheim. Zwei Männer sollen im Zug einen Trolley geklaut haben, in Mülheim stiegen sie wohl aus. Die Polizei zeigt erstmals Fotos – zu finden im Artikel.

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei jetzt nach zwei Tatverdächtigen, welche am 18. Oktober 2022 im Regionalexpress RE 2 einen wertvollen Koffertrolley entwendet haben sollen. Kurz vor dem Halt im Mülheimer Hauptbahnhof sollen die Täter zugegriffen und den Zug dann verlassen haben, heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Gegen 12.25 Uhr befand sich damals ein Ehepaar aus Korea (24 und 29 Jahre alt) im oberen Abteil des RE 2 von Münster nach Düsseldorf. Beim Halt im Hauptbahnhof Mülheim stellten die Geschädigten fest, dass sich ihr silbernes Gepäckstück nicht mehr an dem zuvor abgestellten Platz befand, so die Polizei. In Duisburg erstatteten sie Anzeige gegen Unbekannt. Der Wert der Beute soll 2200 Euro betragen haben.

Polizei veröffentlicht genaue Angaben zur Kleidung der Männer

Das Amtsgericht Essen ordnete jetzt die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an. Zum Tatzeitpunkt trug einer der Verdächtigen eine dunkelblaue Jeanshose und einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Steppjacke. Der andere Mann trug eine helle Jeanshose in so genannter Destroyed-Optik und eine schwarze Jacke.

Helle Jeanshose in Destroyed-Optik und schwarze Jacke: So soll der eine Tatverdächtige gekleidet gewesen sein. Foto: Bundespolizei

Dunkelblaue Jeanshose, schwarzer Pullover und schwarze Steppjacke: So soll der andere Tatverdächtige gekleidet gewesen sein. Foto: Bundespolizei

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Hinweise bitte unter 0800 6 88 80 00 oder direkt bei der Polizei. Foto: Bundespolizei

Wer kennt die Personen auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zu den Aufenthaltsorten der Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Nummer 0800 6 88 80 00 entgegen. Zeugen können sich auch an jede anderen Polizeidienststelle wenden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim