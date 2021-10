Mit dem neuen Angebot des DRK-Testzentrums am Mülheimer Flughafen kann man zum Beispiel seinen Impfschutz überprüfen lassen, sagt Malte-Bo Lueg, DRK-Leiter der Einsatzdienste.

Corona Testzentrum am Mülheimer Flughafen bietet Antikörper-Test an

Mülheim. Ab dem 11. Oktober ist es am Mülheimer Flughafen möglich zu testen, ob der Impfschutz ausreichend ist. Der Test ist aber kostenpflichtig.

Das Deutsche Rote Kreuz am Mülheimer Flughafen erweitert seine Testangebote um einen SARS-Cov-2-Antikörpertest. Dieser ist nicht kostenlos, aber ermöglicht es, den eigenen Impfschutz zu überprüfen oder festzustellen, ob eine unbemerkte Infektion vorgelegen hat, teilt Malte-Bo Lueg mit, der das Projekt beim DRK Essen leitet. Die Tests sollen ab dem 11. Oktober starten.

BAU-Wert gibt Auskunft, ob nachgeimpft werden sollte

Für den Antikörpertest wird dem Kunden ein Tropfen Blut am Finger oder Ohrläppchen abgenommen. Vor Ort wird das Blut unmittelbar auf SARS-CoV-2 Antikörper analysiert. 30 Minuten später liegt das Resultat, welches auf dem Zertifikat in BAU/ml ausgewiesen wird, vor und wird dem Getesteten per Mail zugestellt.

Je höher der BAU-Wert (Englisch: „binding antibody units“) ist, umso höher fällt der Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus aus. Bei einem Wert von unter 1.000 BAU/ml empfiehlt der Berufsverband Deutscher Laborärzte eine Nachimpfung.

Öffnungszeiten ändern sich in den Herbstferien

Der Preis für einen Antikörpertest liegt bei 24,90 Euro. Neben den kostenpflichtigen Angeboten ist im DRK-Testzentrum auch weiterhin der kostenlose Bürgertest möglich.

Mit dem Beginn der Herbstferien werden die Öffnungszeiten des Testzentrums angepasst. Es ist dann montags, mittwochs und freitags von 7 – 10 Uhr und 16 – 19 Uhr, donnerstags von 15– 17 Uhr sowie samstags von 9 – 15 Uhr geöffnet. Anmeldungen: www.driveintestzentrum.de.

