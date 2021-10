Telekom will Glasfaser im Mülheimer Hafengebiet ausbauen

Mit Glasfaser und Hochgeschwindigkeitsinternet will die Telekom im Mülheimer Gewerbegebiet am Hafen Kunden gewinnen. Allerdings muss zuvor ein Quorum von einem Drittel der rund 800 Gewerbetreibenden erreicht werden.

Mehr Tempo will die Telekom beim Ausbau von Glasfaser im Gewerbe machen – sofern sich genügend Interessenten melden, will das Unternehmen das Gewerbegebiet Rhein-Ruhr-Hafen in Speldorf mit einem Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz versorgen. Die Zielmarke: 30 Prozent der dort ansässigen Firmen.

Quorum von einem Drittel muss bis zum 19. Dezember erreicht werden

58 Kilometer Glasfaser müssten dafür verlegt werden, gibt die Telekom an. Dabei will sie auch zeitsparende, günstigere Alternativ-Verlegeverfahren anwenden, die auch zu kürzeren Bauzeiten führen würden. Das Glasfasernetz ermöglichte asymmetrische 100 MBit/s-Geschäftskundenanschlüsse, symmetrische 1 GBit/s-Anschlüsse sowie direkte Übertragungswege mit Geschwindigkeiten von bis zu 100 GBit/s.

Von 800 möglichen Kunden im Mülheimer Gewerbegebiet geht die Telekom aus, gut 270 von ihnen müssten ihr Interesse jedoch bis zum 19. Dezember anzeigen, sich kostenlos anschließen zu lassen. Dafür steht eine kostenfreie Hotline zur Verfügung: 0800 330 13 62

Auch für den privaten Bereich rührt das Unternehmen die Werbetrommel: 480 weitere Haushalte in Mülheim könnten noch schneller im Netz surfen, weil die Telekom ihr Netz weiter ausgebaut hat. Rund 62.850 Haushalte verfügen damit theoretisch über schnellere Anschlüsse, die für Homeoffice und Homeschooling genutzt werden können. Die Telekom verspricht bis zu 40 Mbit/s beim Hochladen von Daten. Infos: www.telekom.de.

