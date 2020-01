Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Telefonischer Ticketkauf bei der Bahn

Die Deutsche Bahn verweist auf ihre Service-Nummer 0180 6 99 66 33, bei der man allgemeine Auskünfte über Zugverbindungen und Fahrpreise bekommt, und auch Fahrkarten kaufen sowie Reservierungen vornehmen kann.

Die kostenpflichtige Hotline kostet 20 Cent bei einen Anruf aus dem Festnetz, beim Anruf von einem Mobilfunknetz werden maximal 50 Cent pro Anruf fällig, so die Bahn. Will man Tickets an der Hotline kaufen, wird eine Kreditkartennummer verlangt.