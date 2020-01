Mülheim. Eine Zeugin hatte einen Handtaschenraub an der Folkenbornstraße beobachtet. Ein zufälliges Telefonat machte Bürger zum Hilfspolizisten.

Taschenraub in Mülheim: Zeuge schnappt Täter auf der Flucht

Ein Zeuge hat der Polizei geholfen, einen Handtaschendieb zu fangen: An der Folkenbornstraße in Heißen hatte am Donnerstag, 16. Januar, ein 18-Jähriger einer Seniorin (71) die Handtasche geraubt - und floh anschließend in Richtung Kleingartenanlage.

Weil ihm eine Fußgängerin entgegenkam, bekam der 18-Jährige offenbar ein schlechtes Gewissen - er schmiss die Handtasche weg und setzte seine Flucht fort, berichtet die Polizei. Durch die Hilfeschreie der Seniorin war auch eine 31-Jährige Anwohnerin auf den Raub aufmerksam geworden. Diese telefonierte zufällig mit ihrer Freundin (31), die in der Nähe wohnt, und erzählte ihr, dass ein Handtaschenräuber in Richtung ihrer Wohnung flüchte.

Festgehalten nach dem „Jedermann-Festhalterecht“

Die Freundin wiederum informierte ihren Lebensgefährten, der sich im nahe liegenden Park aufhielt, die Augen nach einem jugendlichen Räuber mit schwarzer Bekleidung Ausschau zu halten. Tatsächlich lief ihm der 18-Jährige kurze Zeit später stark schwitzend und außer Puste fast in die Arme.

Laut Polizei ließ er sich widerstandslos nach dem „Jedermanns-Festhalterecht“ bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Dieses erlaubt es, eine Person ohne rechtliche Anordnung vorläufig festzunehmen – sofern die Person auf frischer Tat betroffen oder verfolgt wird, der Flucht verdächtig ist oder ihre Identität nicht sofort festzustellen ist.

Der 18-jährige mutmaßliche Täter wurde zur Feststellung seiner Identität zur Mülheimer Wache gebracht und nach Ende der polizeilichen Maßnahmen entlassen.