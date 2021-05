Rudolf Zieren (l.) von der Gewerkschaft Verdi überreicht vor dem Regionalbüro des NRW-Handelsverbands in Essen die Positionen der Gewerkschaft für die Tarifverhandlungen im Einzelhandel an Marc Heistermann, Geschäftsführer des Handelsverbandes Ruhr (r.), der auch den Handel in Mülheim vertritt.