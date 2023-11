Tanzen, Freunde finden: Neue Kinderdisco startet in Mülheim

Mülheim. Es gibt neue Ideen für die Mülheimer Innenstadt und auch Fördergelder dafür. So hofft das CVJM-Team auf viele tanzfreudige Mädchen und Jungen.

Zwei neue Projektanträge im Rahmen des Bürgerwirkungsbudgets und einen im Rahmen des Projektfonds: Das hat der Mülheimer Innenstadtbeirat in seiner jüngsten Sitzung bewilligt. Dazu gehört unter anderem eine Kinderdisco, die der CVJM einmal im Monat veranstalten möchte.

Laut Mitteilung der Stadt Mülheim soll die Kinderdisco in den Räumlichkeiten des CVJM an der Teinerstraße 5 schon am Donnerstag, 24. November, starten. Geplant ist eine monatliche, offene Veranstaltung, bei der Kinder tanzen, sich auspowern, neue Freund- und Bekanntschaften knüpfen können. Los geht’s am Donnerstag ab 15 Uhr. Die Disco dauert vier Stunden, für Softdrinks und Snacks ist gesorgt. Der CVJM will kräftig Werbung machen und hofft auf viele tanzfreudige Kinder.

Projekt „Mülheim unterm Regenbogen“ soll gefördert werden

Gleich zwei Projekte hat der Verein SVLS beantragt: „Mülheim unterm Regenbogen“ soll über das Bürgermitwirkungsbudget und „Regenbogenplatz“ über den Projektfonds gefördert werden. Da an beiden Projekten noch gearbeitet werde, würden Details erst in den nächsten Wochen bekannt gegeben, so die Stadt Mülheim.

Der Innenstadtbeirat bedankt sich für das Engagement aller Antragsstellenden und freut sich auch im kommenden Jahr über kreative Anträge, die die Mülheimer City bereichern. Bis Ende 2025 stehen Fördermittel für die Umsetzung von Projekten zur Verfügung. Wer Ideen hat, kann sich mit dem Team Innenstadt in Verbindung setzen - telefonisch unter 0208/455-6115 oder per E-Mail an info@team-innenstadt.de. Weitere Infos auf www.team-innenstadt.de.

