Freizeit Tanz in den Mai: Diese Partys und Events steigen in Mülheim

Mülheim. In den Monat Mai hineinfeiern kann man am Sonntag, 30. April, in verschiedenen Locations in Mülheim. Es gibt diverse Partys, coole DJs reisen an.

Der 1. Mai fällt diesmal auf einen Montag, wer den Monat tanzend begrüßen will, findet am Sonntag, 30. April, in Mülheim einige Locations zum Feiern.

Im Schilderhaus an der Südstraße 2 heißt es dann ab 20 Uhr „Tanz in den Mai“. Bis drei Uhr morgens kann dort getanzt werden. „Nette Leute, coole Musik und eine Mega-Stimmung“, versprechen die Veranstalter. Zudem kommt man günstig weg, es wird kein Eintritt erhoben und es gibt auch keinen Mindestverzehr.

Heiße Flirts und eiskalte Cocktails

In den Mai getanzt wird auch in Franky’s Loft im Güterbahnhof (Sandstraße 158). Die Gäste können sich auf „ausgelassene Partystimmung, heiße Flirts, eiskalte Cocktails und den besten Partymix der Stadt“ freuen. Die DJs C_Deluxe und Sash legen auf. Bis 23 Uhr bekommen Damen einen Welcome-Drink gratis, eine Lasershow gibt es ebenso wie einen Konfetti-Streamer und Süßigkeiten. Einlass ist allerdings erst ab 25 Jahren. Die Tickets kosten im VVK 15 Euro (Franky’s in Mintard und an der Ruhrpromenade), an der Abendkasse zahlt man 20 Euro.

Im Ballermann 6 an der Sandstraße 154 wird auch Party gemacht. Der Tanz in den Mai startet um 21 Uhr, bis 5 Uhr früh kann man sich auf zwei Areas vergnügen. Im 1st Floor werden Chartsongs, Popschlager und Classics gespielt, im 2nd Floor Black Music, House und Party-Classics. Als Special bekommt jeder Gast, der zwischen 21 und 22 Uhr eintrifft, freien Eintritt. „Unser großer Außenbereich bietet nicht nur eine entspannte Atmosphäre – Ihr habt die Möglichkeit, dort draußen zu essen“, schreiben die Veranstalter.

In Mülheim gibt es auch eine Walpurgisnacht

Im Phönix-Club an der Sandstraße 162 wird am 30. April ab 21.30 Uhr eine Walpurgisnacht (powered by Electronauts) veranstaltet. Bis 5 Uhr früh kann schwarz in den Mai getanzt werden. Ein DJ nimmt die Besucherinnen und Besucher „mit auf den Flug durch das dunkel-elektrische Universum, eine Reise durch Future, Synth und Dark Electro“. Ein Glas Sekt oder etwas Alkoholfreies gibt es zu Beginn gratis. Zutritt ab 18 Jahren, der Eintritt beträgt 7 Euro (VVK) bzw. 8 Euro (AK).

Im Steakhouse Sierra Nevada auf der Heimaterde (Kolumbusstraße 110) wird mit Live-Musik der Monat Mai begrüßt. Die Partyband Galant wird Tanzbares servieren. Von 20 bis 1 Uhr soll es rundgehen. Einlass ist schon ab 18 Uhr. Eintritt: 10 Euro. Tischreservierung wird empfohlen unter Tel. 78266647.

In der Sol Kulturbar am Raffelberg in Speldorf (Akazienallee 61) ist der Tanz in den Mai mit einem Live-Konzert von „kopinski.beat“ geplant. Mit Oldies, Rock und Pop soll gefeiert werden. Das Song-Programm reicht von den 60ern bis zu Pink und Lenny Kravitz. Start ist um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr), der Eintritt ist frei. Reservierungen unter www.solkulturbar.de.

