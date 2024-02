Tabu-Thema Gesäß: Mülheimer Experten beantworten Fragen

Mülheim Von Tabu zum Talk: Chefarzt Dr. Michael Jakob moderiert das Mülheimer „Tischgespräch“ mit Ärzten und Bürgern zu den Themen Bauch und Gesäß.

Die Tischgespräche des St. Marien Hospitals gehen in die nächste Runde. Am 22. Februar wird im Mülheimer Café Kaufbar über Bauch und Gesäß diskutiert. Fachärzte der Allgemein- und Viszeralchirurgie stehen bei Kaffee und Kuchen gleichzeitig an verschiedenen Tischen bereit, um individuell auf die Fragen der Teilnehmenden einzugehen. Dabei werden vor allem die Darmkrebsbehandlung und die Enttabuisierung von Gesäß-Problemen thematisiert.

Gastgeber ist Chefarzt Dr. Michael Jakob, unterstützt von der leitenden Oberärztin und Proktologin Maria Wilhelm und seinem Oberarztteam. Themenschwerpunkte sind die Behandlung von Darmkrankheiten, Gesäßschmerzen, Gallensteinen und Darmkrebs. Traditionell sei März der Monat, in dem über die Darmkrebsvorsorge aufgeklärt werde. Dennoch seien Gesäß-Beschwerden häufig ein Tabu-Thema: „Es können sich auch Krebserkrankungen hinter den Beschwerden verbergen. Es ist daher sinnvoll, solche Probleme medizinisch abzuklären. Die Ursachen der Beschwerden können wir behandeln. Ein Leben mit Tabu-Beschwerden muss nicht sein“, erklärt Jakob.

Bauch- und Gesäß-Experten des St. Marien-Hospitals in Mülheim beantworten Fragen

Die Anmeldung für das Tischgespräch im Café Kaufbar, Dickswall 2a, ist im Zeitraum vom 5. bis zum 20. Februar 2024 kostenlos möglich. Alle Interessenten können sich telefonisch unter der Nummer 0208 305-2102 (von 8 bis 15 Uhr) oder per E-Mail an d.nickel@contilia.de anzumelden.

