Super-Impf-Sonntag: 1500 neue Impftermine für Mülheim

Mülheim. Kurzfristig kann Mülheim 1500 Impftermine mit Biontech für Senioren über 80 anbieten. Ein Sonderkontingent macht es möglich. Termine ab Sonntag.

Die Stadt Mülheim kann ab sofort 1500 weitere Impfungen für Über-80-Jährige in Mülheim anbieten. Per Erlass des Gesundheitsministeriums gab es nun eine Sonderzuweisung des Biontech-Impfstoffs. Geimpft werden kann mit den Extra-Dosen schon ab dem kommenden Sonntag. Dafür öffnet das Impfzentrum an der Wissollstraße 5 extra am Sonntag seine Türen. Termine gibt es aber wie gehabt nur über die Homepage oder die Rufnummer der Kassenärztlichen Vereinigung.

Mülheim hat noch viele ungeimpfte Bürger über 80 Jahre

240 zusätzliche Fläschchen mit dem Biontech-Impfstoff – das bedeutet rund 1500 Extra-Impfungen für Mülheimer Bürger über 80 Jahre, sagte Stadtsprecher Thomas Nienhaus. „Wir haben in Mülheim noch mehrere Tausend ungeimpfte Über-80-Jährige“, so Nienhaus. 600 Impftermine hat die Stadt der Kassenärztlichen Vereinigung allein für den Sonntag, 28. März, mitgeteilt. Das Mülheimer Impfzentrum hat normalerweise sonntags geschlossen, es öffnet dafür aber von 8 bis 20 Uhr seine Türen für Impflinge über 80 Jahre mit Termin.

Für die Dosen aus dem Sonderkontingent wird das Impfzentrum Sonntag geöffnet

„Wir machen einen Super-Impf-Sonntag“, sagt Dr. von Lackum, einer der leitenden Impfärzte in Mülheim. „Die Dosen aus dem Sonderkontingent können wir sonst unter der Woche räumlich und personell gar nicht verimpfen.“ Am Sonntag werden acht Ärzte und ein leitender Impfarzt im Einsatz sein, zudem zwölf Mitarbeitende der Kassenärztlichen Vereinigung und 24 Ehrenamtliche, die sich um die Impflinge kümmern.

Mülheimer Bürger, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, müssen sich wie immer über die Kassenärztliche Vereinigung unter 0800 116 117 01 und 116 117 oder unter der Webadresse www.116117.de einen Termin für ihre Impfung geben lassen.