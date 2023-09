Süßes Schildkröten-Paar Hubert und Lisa sucht neues Zuhause

Alarm in deutschen Tierheimen: "Tiere sind keine Ware"

Alarm in deutschen Tierheimen- Tiere sind keine Ware

Der Deutsche Tierschutzbund schlägt Alarm: Seit dem Ende der Corona-Pandemie sind vielerorts in Deutschland die Tierheime überfüllt. Der Tierschutzverein für Berlin, der in der Hauptstadt Europas größtes Tierheim betreibt, sieht auch die Politik in der Pflicht.

Video: Medizin, Gesundheit, Umwelt, Vermischtes, Leute, Wirtschaft und Finanzen