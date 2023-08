Süße Sandbad-Fans: Chinchillas aus dem Mülheimer Tierheim

Mülheim. Das Mülheimer Tierheim möchte niedliche Chinchillas im Doppelpack abgeben: Toni und Tino. Es sind keine Kuscheltiere, obwohl sie so aussehen.

Sie sehen süß aus, kuschelig, sind aber nicht leicht auseinander zu halten: Toni und Tino aus dem Mülheimer Tierheim. Die beiden Chinchillas sollen auch möglichst zusammenbleiben, wenn jemand sie aufnehmen möchte.

Wie das Tierheim-Team mitteilt, wurden die beiden Böckchen, die nicht kastriert sind, gemeinsam in Oberhausen gefunden. „Sie verstehen sich gut und möchten zusammen in ein neues Zuhause ziehen“, heißt es weiter. Wie alt oder jung Toni und Tino sind, ist nicht bekannt.

Mülheimer Tierheim: Chinchillas wollen tagsüber Ruhe haben

Wer Interesse an ihnen hat, sollte sich über die Eigenarten von Chinchillas im Klaren sein: Sie sind nachtaktive Tiere. Tagsüber möchten sie ihre Ruhe haben und sich nicht mit Menschen beschäftigen. Sie brauchen ein großes Gehege, in dem sie viel Platz und Bewegungsfreiheit haben - und ihr tägliches Sandbad. Wer Interesse an Toni und Tino - oder auch an einem anderen Tier - hat, erreicht das Tierheim Mülheim telefonisch unter 0208/37 22 11.

Chinchilla Toni aus dem Mülheimer Tierheim: Das Böckchen soll gemeinsam mit seinem Freund Tino vermittelt werden. Foto: Tierheim Mülheim

