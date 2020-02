Das Gesicht der katholischen Kirche wird nicht unbedingt von jungen Leuten geprägt. In Mülheim geht man nun aber einen Schritt in diese Richtung: Neuer Referent für das katholische Stadtdekanat ist Christopher Frieling, ein 25-jähriger Student.

Anfang Januar hat der junge Mann sein Büro im katholischen Stadthaus bezogen. Er übernahm den Schreibtisch des ehemaligen Verwaltungsleiters der Pfarrei St. Mariae Geburt, Wolfgang Cukrowski, der in den Ruhestand gegangen ist.

Mülheim Katholische Ladenkirche wird umgebaut Zu den anstehenden Aufgaben des neuen Referenten gehört die Umstrukturierung der katholischen Ladenkirche in Mülheim. Sie soll umgebaut werden. Außerdem sind dort künftig Angebote in Kooperation mit der Caritas geplant. Details nennt Frieling jedoch noch nicht.

Frieling hat Bilder mitgebracht und damit die Wände rund um seinen Arbeitsplatz dekoriert: Das eine zeigt die Kathedrale von Notre-Dame de Paris, vor der Brandkatastrophe, das andere einen Blick in die Basilika Santa Maria Maggiore, „meine Lieblingskirche in Rom“. Die Goldene Madonna aus dem Essener Dom hat er abgehängt, nicht, weil er das Kunstwerk nicht schätzt, sondern weil ihm die Darstellung zu düster war.

Masterabschluss in Theologie und Geschichte in Sicht

Der gebürtige Velberter ist nach eigenen Worten in seiner Heimatgemeinde tief verwurzelt: Messdiener, Lektor, Kommunionhelfer. Mittlerweile fungiert er dort auch als Vorsitzender des Kirchenvorstands. An der Uni Essen studiert er katholische Theologie und Geschichte, nach dem Bachelor bereitet er jetzt seinen Masterabschluss vor. Im Sommer könnte es so weit sein. Danach will er möglicherweise eine Promotion anschließen.

Beim katholischen Stadtdekanat ist Christopher Frieling auf Basis einer Teilzeitstelle im Umfang von 50 Prozent beschäftigt. In die Hand nehmen soll er vor allem die Öffentlichkeitsarbeit, das macht sein Vorgesetzter deutlich. Stadtdechant Michael Janßen sagt: „Wir als Kirche müssen nach draußen gehen, damit die Leute merken, wie viel Tolles und Gutes hier passiert, wie sich insbesondere die Ehrenamtlichen engagieren.“ Dafür einen Referenten zu haben, der ihm Arbeit abnimmt, sei „eine große Entlastung“.

Stadtdekanat jetzt auch auf Facebook und Instagram

Frieling hat auch schon losgelegt, hat dafür gesorgt, dass das Stadtdekanat Mülheim ab sofort auf Facebook und Instagram präsent ist. Für die Feierlichkeiten zum 60. Geburtstag des Stadtdechanten am 16. Februar gestaltete er die Einladungen.

Momentan tourt er noch durch die Gemeinden vor Ort, stellt sich vor und gewinnt den Eindruck, „dass in Mülheim einige Strukturen anders sind als in Velbert, das ja zum Erzbistum Köln gehört“. Konkret meint er, dass die katholische Kirche in Mülheim noch deutlich stärker gemeindeorientiert sei, während in seiner Heimatstadt schon viel mehr die Pfarrei im Fokus stehe. Zugleich erlebe er im Mülheimer Stadtdekanat „eine große Offenheit und Toleranz, keine extremen Strömungen innerhalb der katholischen Kirche“.

Keine extremen Strömungen bei den Mülheimer Katholiken

Zu den örtlichen Besonderheit gehörte in den vergangenen Jahren auch das „Mülheimer Bündnis der Religionen/Glaubensgemeinschaften für Frieden“. 2007 hatten sich katholische und evangelische Kirche, Alevitisches Kulturzentrum, Bahai-Gemeinde, evangelisch-methodistische Kirche, islamische Gemeinden und die jüdische Gemeinde zusammengefunden und eine gemeinsame Erklärung formuliert.

Verschiedene Veranstaltungsreihen folgten. Zuletzt ruhte das interreligiöse Bündnis: „Wir wollen es wiederbeleben“, kündigt der Stadtdechant an. Seinem neuen Referent wurde die Aufgabe übertragen, die Fäden in die Hand zu nehmen.