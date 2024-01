Mülheim Am Samstagabend war es für einige Zeit stockfinster in Teilen Mülheims. Netzbetreiber Westnetz erklärt, was die Ursache für den Stromausfall war.

Für gut 20 Minuten ist am Samstagabend der Strom in Teilen Mülheims ausgefallen. Das habe seinen Router zerstört, ärgerte sich ein Mülheimer.

Zwischen 21.26 und 21.47 Uhr am Samstagabend ist es rund um ein Haus am Schürenkamp in Winkhausen zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen, bestätigte am Sonntag Angie Kreutz aus der Regionalen Öffentlichkeitsarbeit von Westnetz. „Ein Kabel war kaputt. Unsere Techniker sind hingefahren und haben es schnell wieder repariert.“

Mülheimer klagt über schwerwiegende Folgen des Stromausfalls

Ein Anwohner der nahen Bonnstraße schilderte der Redaktion die Situation in einer Beschwerde-Mail etwas anders: „Für etwa 30 Sekunden war alles komplett weg“, schrieb er. Mindestens die Straßen Bonnstraße, Steinkuhle und Eppinghofer Bruch, Winkhauser Weg, Bruchstraße und drumherum seien davon betroffen gewesen. Für ihn habe das Ereignis schwerwiegende Folgen gehabt: „Dummerweise wurde dadurch mein Router zerstört.“

Westnetz-Sprecherin Angie Kreutz überraschte diese Information nicht, sie kennt das Phänomen. „Kunden oder Kundinnen, die das Gefühl haben, dass ein Stromausfall zu einem Schaden geführt hat, schicken eine E-Mail an info@westnetz.de“, so ihr Rat. „Die Westnetz GmbH prüft den Fall dann und trifft individuelle Entscheidungen über eine Ausgleichszahlung.“

