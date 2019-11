Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Streit um Reduzierung der VHS-Fläche

Kämmerer Mendack will die Politik auch beschließen lassen, für die Sanierungsplanung festzulegen, dass die VHS künftig mit 700 Quadratmetern weniger auskommen soll an der Bergstraße. Dass es einen verminderten Raumbedarf gebe, heißt es in Mendacks Papier, sei „allgemein anerkannt“.

Die Bürgerinitiative hingegen sieht es als „unsinnig“ an, „ohne bildungspolitisches Konzept davon auszugehen, dass 700 Quadratmeter für andere Nutzungen zu verplanen sind. Die Räume waren vor der Schließung gut ausgelastet und es ist nicht nachvollziehbar, warum das in Zukunft anders sein sollte.“

Die Initiative fordert, dass Bürger, VHS-Nutzer und Dozenten gemeinsam mit VHS-Experten ein Zukunftskonzept für die VHS erarbeiten. Dazu sei eine Auftaktveranstaltung im Frühjahr geplant.