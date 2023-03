Am Montag müssen sich Pendler, Reisende und Unternehmen wegen Warnstreiks bundesweit auf beträchtliche Verkehrsprobleme einstellen. Ein Überblick über die betroffenen Verkehrsträger und Regionen.

Warnstreiks im Verkehr am Montag: Das Wichtigste im Überblick

ÖPNV Streik in Mülheim: Welche Buslinien fahren, welche ausfallen

Mülheim. Durch den Großstreik am Montag soll der öffentliche Nah- und Fernverkehr lahmgelegt werden. In Mülheim fahren einige Buslinien aber doch noch.

Die Gewerkschaften Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben für Montag, 27. März zu flächendeckenden Streiks aufgerufen. Die Ruhrbahn erhält in Mülheim dennoch den Betrieb aufrecht, wenn auch in deutlich reduzierter Form.

So kündigt das Unternehmen an, keine reguläreren Linien von U-Bahn, Tram, Bus, E-Wagen und Taxi-Bussen zu bedienen. Stattdessen verkehren in der Zeit von 5.30 Uhr bis 23.30 Uhr die Nachtexpress-Linien NE2, NE9, NE10 im Stundentakt. Die jeweiligen Fahrdaten sind online einsehbar.

Mülheims Schulbusse fallen wegen des Streiks aus

Am Streiktag findet laut Ruhrbahn zudem kein Schülerverkehr (E-Wagen) statt. Ausgenommen seien Fahrten zur Beförderung von Schülerinnen und Schülern zwischen Schule und Sportstätte sowie die Beförderung von Förderschülern in Kleinbussen.

„Da es in den benachbarten Verkehrsunternehmen ebenfalls zu Einschränkungen kommen kann, sind auch die städteübergreifenden Linien betroffen“, kündigt die Ruhrbahn an. Sie rät dazu, sich bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen zu informieren. Die Ruhrbahn-Kundencenter und die Fundbüros bleiben während des Streiks geschlossen.

