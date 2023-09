Rund 15 Foodtrucks versorgen am Wochenende Mülheimer Gourmets mit internationaler Küche. Ein Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung.

Freizeit Streetfood-Festival in Mülheim: Was Gäste vor Ort erwartet

Mülheim. Speisen aus aller Welt, Musik und Spiele für Kinder: Das Streetfood-Festival auf dem Mülheimer Rathausmarkt bietet allerhand für einen Ausflug.

Am Wochenende steht der Rathausmarkt im Fokus der Imbisskultur besonderer Art: Beim „Streetfood Drink & Music Festival“ können sich Besucherinnen und Besucher durch Speisen aus allen Teilen der Welt probieren und nebenbei noch in entspannter Atmosphäre dem Live-Musikprogramm folgen.

+++Veranstaltungen Mülheim: Tipps & Termine im Freizeitkalender+++

Los geht es am Freitag ab 17 Uhr, etwa 15 Food-Trucks mit internationaler Küche werden vor Ort sein. „Wir verbinden mit dem Wort „Streetfood“ viel mehr als Essen. Die Lebensfreude, das Erlebnis, die Stimmung… Es ist ein Fest für die ganze Familie“, sagt Engin Ulupinar, Geschäftsführer der Kalklaer Agentur, die das Festival in Kooperation mit dem Stadtmarketing veranstaltet. Das Kerngebiet der Veranstaltungsreihe umfasst den Niederrhein, das Münsterland, die Bundesländer Niedersachsen und Rheinland Pfalz sowie Teile des Ruhrgebiets – so eben auch Mülheim.

Streetfood-Festival in Mülheim: Für Kinder gibt es einige Aktivitäten

Neben den Foodtrucks als Herzstück gibt es für die kleinen Gäste ein Rahmenprogramm mit Schminken, Hüpfburg, Bobby Cars-Parcours und XXL-Gesellschaftsspielen wie „Jenga“ und „Vier gewinnt“. Für wen es etwas entspannter sein darf, den laden zahlreiche Sitzmöglichkeiten wie Bierzeltgarnituren, Stehtische und Relaxliegestühle zum Verweilen ein.

[Wo gibt es neue Clubs? Wo sind die besten Restaurants? Warum schließen die Eckkneipen? Hier erfahren Sie alles über Gastronomie in Mülheim.]

Auf der Bühne sorgen verschiedene Künstler für Unterhaltung. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit Jan Krumrey, der eine Mischung aus deutschem und englischem Rock, Pop und Schlager im Gepäck hat. Am Samstag performt ebenfalls ab 18 Uhr Tom Kirschner, alias „DasSingDing“ – auch er bringt Rock, Pop und Schlager mit.

Freizeit in Mülheim – mehr zum Thema:

Öffnungszeiten: Freitag 17 bis 22 Uhr, Samstag 12 bis 22 Uhr, Sonntag 12 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim