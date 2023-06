Straßentheater: Brandneue Shows auf Mülheimer Freilichtbühne

An einer langen Stange, einem „Chinesischen Mast“, zeigt Sabeth Dannenberg in Mülheim atemberaubende Artistik.

Mülheim. Die Donnerstagsreihe in der Mülheimer Freilichtbühne startet am 29. Juni. An vier Terminen zeigen Kunstschaffende Artistik, Comedy und Jonglage.

Bald ist es wieder soweit: In der Freilichtbühne an der Dimbeck startet die Theatersaison. Der 29. Juni ist der Startschuss für die „Donnerstagsreihe“ die sich bis Ende August fortsetzt. Die ersten vier Termine (29. Juni sowie 6., 13. und 20. Juli) stehen unter dem Motto „Von Nord nach West“.

Ihre brandneuen Straßentheatershows präsentieren dann acht Künstlerinnen und Künstler sowie Ensembles. Es handelt sich um Profis aus dem Bereich Straßentheater, die neue Produktionen vor Publikum ausprobieren wollen – als eine Art Test im fast abgeschlossenen Proben- und Entwicklungsprozess.

Den Auftakt macht bei Mülheimer Reihe „Mr. Postman“

In diesem Jahr zeigen die Künstler mit Artistik, Jonglage, Neuem Zirkus, Comedy und Slapstick die ganze Bandbreite dessen, was das zeitgenössische Straßentheater zu bieten hat. Die Geschichten, die erzählt werden, sind urkomisch, poetisch, nachdenklich und gesellschaftskritisch.

Mr. Postman ist Felix Ahler Er kommt in die Freilichtbühne in Mülheim. Foto: Paula La Fuente

Den Auftakt machen am Donnerstag, 29. Juni, Felix Ahlert als „Mr. Postman“ und die Gruppe Flexoncirq. Felix Ahlert erzählt mit Akrobatik und Charme die kleinen Abenteuer aus dem Leben eines Postboten. Flexoncirq erforschen mit den Ausdrucksmitteln des zeitgenössischen Zirkus die Grundlagen der zwischenmenschlichen Verständigung.

Show voller Absurditäten und Drama mit roter Kugel

Beim zweiten Termin, am 6. Juli, zeigt die Compagnie Hein „Unnötige Gewalt“, eine Show voll Absurdität und ganz viel Jonglage. Dabei nehmen sie ihren Umgang miteinander humorvoll auf die Schippe. Außerdem dabei: Roman Skarda als „Absurd Hero“: in einer minimalistischen Kulisse entspinnt sich ein Drama zwischen dem Performer und einer großen roten Kugel.

Den dritten Abend (13. Juli) gestalten die Canaval Twins und Sabeth Dannenberg. Die Canaval Twins zeigen Weltklasse-Jonglage, bei ihnen verschmelzen Live-Musik, Jonglage und Komik zu einem runden Ganzen. Sabeth Dannenberg steigt, eingebettet in den 80er Jahre Klangteppich der Funkjazz-Ikone Herbie Hancock am Chinesischen Mast hoch hinauf. Zum Abschluss (20. Juli) wird das Theatro Artistico unterhalten – mit einer fulminanten Show voller Hand-zu-Hand-Akrobatik, Clownerie und mehr. Danach zeigt Dana Augustin am Trapez ihren „Act of Love“ – eine spannende und berührende Geschichte über die Liebe.

Eintritt in Mülheim ist frei, der Hut geht rum

Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, für die Künstler geht der Hut rum. „Von Nord nach West“ ist eine Kooperation von neun Veranstaltern, die gemeinsam neues Straßentheater fördern. Die Präsentation in Mülheim geschieht mit Unterstützung des Kulturbetriebes.

Weitere Programminfos unter www.nordnachwest.de.

