Straßentheater auf der Mülheimer Freilichtbühne

Die „Tea Time Compagny“ aus Belgien tritt mit „Stick-Stock“ in der Mülheimer Freilichtbühne auf.

Mülheim. Zwei Straßentheatertruppen treten am Donnerstag auf der Freilichtbühne Mülheim auf - „Tea Time Company“ aus Belgien und „Undertree“ aus Slowenien.

Die Straßentheaterreihe „Von Nord nach West“ geht auf der Freilichtbühne in die vierte Runde. Mit der „Tea Time Company“ aus Belgien und der Gruppe „Undertree“ aus Slowenien sind am Donnerstag, 22. Juli, internationale Künstler zu Gast an der Dimbeck.

Tanz und Zirkus verschmelzen

Die „Tea Time Company“ konzentriert sich in ihrer Arbeit auf die Verschmelzung von Zirkus und Tanz. Mit Jonglage, zeitgenössischem Tanz und chinesischem Mast erkunden die Artisten die Möglichkeiten von drei speziell angefertigten Stangen. Jeder Artist hat seinen eigenen Stock: verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Körpergrößen, Kulturen und Disziplinen benutzen die Stöcke, um Zirkusdisziplinen auf eine neue Art zu entdecken. „Undertree“ mit dem Programm „Uprooted“ sind die zwei jungen slowenischen Künstler, Uroš Marolt und Eva Mulej, die sich 2018 zu einem Duo zusammenfanden und in den Bereichen Straßentheater und zeitgenössischer Zirkus, Film, Musik und Pädagogik arbeiten.

Artisten performen an der Stange

Einlass ist ab 18 Uhr, die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, für die Künstler geht der Hut rum. Eine Anmeldung unter theater@regler-produktion.de ist notwendig, es gelten die aktuellen Regeln der Coronaschutzverordnung.

