Mülheims Stadtverwaltung kündigt aktuell unter anderem Baustellen im Rhein-Ruhr-Hafen an.

Verkehr Straßen: Stadt Mülheim kündigt aktuelle Baustellen an

Mülheim. Im Hafengebiet und in Broich stehen größere Straßenbauprojekte in Mülheim an. Die Stadtverwaltung weist aktuell auf Verkehrsbeschränkungen hin.

Die Stadtverwaltung kündigt aktuell Verkehrsbeschränkungen wegen Baustellen im Gewerbegebiet am Rhein-Ruhr-Hafen und in Broich an.

Am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. November, wird die Fahrbahn der Timmerhellstraße, zwischen Weseler Straße und Hafenbahn, instandgesetzt. Die Timmerhellstraße wird dafür im Baustellenbereich zur Einbahnstraße, am Kreisverkehr Rheinstraße wird eine Umleitungsbeschilderung für die entgegengesetzte Fahrtrichtung eingerichtet.

Baustelle auch „Am Großen Berg“: Vollsperrung nötig

Am Freitag und Montag, 26. und 29. November, wird die Fahrbahn der Rheinstraße zwischen Weseler Straße und Elbestraße instandgesetzt. Die Rheinstraße wird im Baustellenbereich in beide Richtungen jeweils auf eine Spur geführt, alle Fahrbeziehungen – auch in die Elbestraße – können erhalten bleiben.

Am Dienstag und Mittwoch, 30. November und 1. Dezember, wird die Fahrbahn der Straße „Am Großen Berg“, zwischen Friedhof und Ausbauende, instandgesetzt. Die Straße „Am Großen Berg“ wird im Baustellenbereich voll gesperrt, ein Durchgang zum Broicher Waldweg ist zumindest am 30. November nicht möglich.

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim