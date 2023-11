In Mülheim gibt es Streit über den richtigen Umgang mit den in den Ruhrauen ansässigen Störchen.

Umwelt Störche in Mülheim: Saarner Umweltverein kritisiert Nabu

Mülheim. Sollte es Nisthilfen für Störche in Mülheim geben? Der Nabu Ruhr hält es für kritisch – und sieht sich deswegen jetzt harscher Kritik ausgesetzt.

Wegen des Umgangs mit den Störchen in den Mülheimer Ruhrauen übt der Saarner Umweltverein Kritik am Naturschutzbund Ruhr. Er setzt weiter auf Nisthilfen für die Tiere.

Genau die hatte Elke Brandt, zweite Vorsitzende des Nabu Ruhr, auf Nachfrage dieser Redaktion eher kritisch gesehen. Unter anderem zweifelte sie an der ausreichenden Nahrungsgrundlage. „Mit Zweifel gibt es keine Entwicklung“, reagiert Detlef Habig, Vorsitzender des Saarner Umweltvereins.

Wie Mülheimer Naturschützer die Argumente des Nabu bewerten

Ihm zufolge hätten sich in den vergangenen zehn Jahren bis zu 72 Reihernester in den Ruhrauen befunden. „Das würde bedeuten, dass 144 Großvögel mit ihren circa je zwei Jungvögeln keine Nahrung gehabt hätten. Das ist natürlich falsch“, sagt Habig.

Auch das Argument, dass Hitze und hohe Feuchtigkeit die Nahrungsbeschaffung erschweren könnten, will Habig nicht gelten lassen. „Wir alle müssen mit den neuen Klimaverhältnissen weiterleben. Die Ruhr aber mit ihren Altarmen wird nicht so schnell austrocknen“, sagt Umweltschützer.

Zu wenig Ruhe an der Ruhr? Saarner Verein hält dagegen

Dennoch hatte Brandt gegen die Ruhrauen als geeigneten Standort für die Ansiedlung von Weißstörchen argumentiert. Dies benötige Ruhe, die durch die vielen Kanadagänse, die Waschbären und die Spaziergängern mit ihren Hunden nicht gegeben sei.

„Wie sind die vielen brütenden Reiher denn damit klargekommen nebst den anderen dort lebenden Tieren?“, hält Habig dagegen. Außer den Waschbären sehe er keine Gefahren. „Frau Brandt sollte sich die typischen Storchennester in Deutschland ansehen – vielfach in Dörfern, Bauernhöfen und an Landstraßen, hier ist auch eine gewisse Unruhe“, findet er.

Umweltverein findet Verhalten des Nabu „seltsam“

In anderen Städten, so Habig, würden Nisthilfen vom Nabu gefördert und sogar zum Kauf angeboten. „Seltsam ist es, dass ein Bundesnaturschutzverband, der eine gemeinsame Satzung und gemeinsame Naturschutzziele hat, hier in Mülheim andersherum arbeitet.“

