Stinkbomben-Alarm an Mülheimer Gesamtschule: 13 Verletzte

Mülheim. Stinkbomben-Alarm an Mülheims Gustav-Heinemann-Gesamtschule: Die Berufsfeuerwehr rückte im Großaufgebot aus – und sprach am Ende ein Lob aus.

Ein Stinkbomben-Alarm an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule in Dümpten hat am Mittwochvormittag die Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt. 13 Schüler wurden leicht verletzt.

Die Feuerwehr hatte gegen die Meldung erreicht, dass mehrere Kinder aufgrund einer Geruchsbelästigung über Übelkeit und Atemnot klagten. Die Feuerwehr rückte daraufhin unter dem Stichwort MANV (Massenanfall von Verletzten) mit großer Flotte an Rettungsdienstfahrzeugen sowie drei Führungs- und weiteren Sonderfahrzeuge aus.

13 Schülerinnen und Schüler klagten über leichte Atemnot sowie Übelkeit

Vor Ort stellte sich laut Feuerwehr-Bericht heraus, dass vermutlich sogenannte Stinkbomben Ursache für die erhebliche Geruchsbelästigung im Flurbereich der Schule war. Insgesamt 13 Schülerinnen und Schüler klagten über leichte Atemnot sowie Übelkeit. Die Betroffenen wurden schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte durch den Schulsanitätsdienst betreut.

Nach einer Untersuchung durch Notärzte und Rettungsdienstpersonal konnten alle betroffenen Schüler in die Obhut ihrer Eltern gegeben werden. Ein Transport ins Krankenhaus war in keinem Fall erforderlich. Der Einsatz für die Feuerwehr war nach zirka einer Stunde beendet.

Die Feuerwehr lobte die Arbeit des Schulsanitätsdienstes. Die Schüler hätten sich sofort um die Betroffenen gekümmert und die Einsatzkräfte vorbildlich eingewiesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim