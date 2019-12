Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stellungnahme der Verwaltung

Die Stadtverwaltung ist hingegen überzeugt, korrekt gehandelt zu haben. Am 27. Juni 2019 habe der Stadtrat beschlossen, dass zur Vermeidung von Härten eine Lockerung der „Beschränkungen bei der Belegungsplanung und der Vergabe neuer Grabstätten“ in den zur Schließung vorgesehenen Randbereichen zu berücksichtigen ist. Dies geschah ergänzend in Abänderung des Ratsbeschlusses zum Friedhofsentwicklungskonzept (FEK) vom 19. Oktober 2017.

Dieser Beschluss gelte nun für die Zukunft. Das Amt für Grünflächenmanagement und Friedhofswesen habe zuvor nach geltendem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2017 rechtmäßig gehandelt.