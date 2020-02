Steckbrief: Gerstel GmbH & Co. KG

Firmenname: Gerstel GmbH & Co. KG

Tochterfirmen: Gerstel Inc., Baltimore, USA; Gerstel K.K., Tokio, Japan; Gerstel AG, Sursee, Schweiz; Gerstel LLP, Singapur; Gerstel Co. Ltd., Shanghai, China

Branche: Analysen-, Bio- und Labortechnik

Gründungsjahr: 1967

Sitz: Eberhard-Gerstel-Platz 1

Weitere Standorte: –

Anzahl Produkte: circa 50

Mitarbeiter: circa 220

Auszubildende: 3

Ausbildungsberufe: Feinwerkmechaniker, Industriekaufmann

Durchschnittsalter Belegschaft: 41

Betriebsrat? nein

Umsatz 2009: k.A.

Umsatz 2019: k.A.

Webadresse: gerstel.de