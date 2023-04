Stadtweiter Stromausfall: Feuerwehr Mülheim probt Ernstfall

Mülheim. Um gewappnet zu sein für einen flächendeckenden Stromausfall oder ein Aus des Telefonnetzes, übt die Feuerwehr Mülheim. Was genau geplant ist.

Eine großangelegte Übung plant die Mülheimer Feuerwehr für Samstag, 22. April, von 10 bis 13 Uhr. Ziele ist es, die Abläufe und Kommunikationswege des so genannten NIP-Konzeptes zu trainieren: Das Notruf- und Informationspunkt-Konzept ist entwickelt worden, um bei einem Ausfall von Notruf- und/oder Telefonnetz oder einem flächendeckenden Stromausfall den Mülheimerinnen und Mülheimern zu ermöglichen, einen Notruf abzusetzen oder Informationen zur aktuellen Lage zu erhalten.

Dazu werden alle 16 NIP in Mülheim durch ehrenamtliche Kräfte von DRK, DLRG, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst besetzt; auch das Technische Hilfswerk, die Freiwillige Feuerwehr und das Ordnungsamt machen mit.

Die NIP befinden sich in öffentlichen Gebäuden und Plätzen sowie an großen Straßen

So sehen die roten Schilder aus, die auf die so genannten NIP hinweisen. Foto: Feuerwehr Mülheim

Die NIP befinden sich in öffentlichen Gebäuden (Stadtwache, Feuerwachen, Rettungswachen), an großen Straßen (Kölner Straße) oder an öffentlichen Plätzen (Sültenfuß). Gekennzeichnet sind sie mit einem roten Hinweisschild und einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.

Die Übungsleitung der Feuerwehr hat fiktive Einsätze vorbereitet, die durch die Kolleginnen und Kollegen an den NIP aufgenommen und an die Leitstelle der Feuerwehr per Funk weitergeleitet werden müssen. Im Führungs- und Lagezentrum in der Feuerwache Broich werden diese Einsätze dann gesichtet und priorisiert oder an die zuständige Stelle weitergeleitet. Es werden keine Einsatzfahrzeuge zu den fiktiven Einsätzen ausrücken, heißt es von der Feuerwehr. Und es werden auch keine Einsatzfahrten unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten stattfinden.

Weitere Informationen zu den Notruf- und Informationspunkten gibt es unter geo.muelheim-ruhr.de/notruf_informationspunkte.

