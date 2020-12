Stadtschulpflegschaft: Mülheim nimmt zum zweiten Mal Anlauf

Vor fast genau einem Jahr, im November 2019, hatten die Mülheimer Grünen das Thema angestoßen, mit einem Antrag im Bildungsausschuss: Die Verwaltung möge bei den Mülheimer Schulen anfragen, ob Interesse an einer Stadtschulpflegschaft besteht. Falls ja, sollte die Stadt zu einer Gründungsversammlung einladen.

Die Grünen versprechen sich davon mehrere Vorteile. So bekämen Elternvertreter tiefere Einblicke in die schulpolitischen Prozesse und die Verwaltung gezieltere Informationen über die Notwendigkeiten aus Elternsicht. Außerdem hätten Behörden und Stadtrat dann kompetente Ansprechpartner, wenn es um Bildungsentwicklungsplanung geht .

Corona-bedingt rückt das Thema jetzt erst wieder auf die Tagesordnung

In seiner Funktion als Bildungsdezernent hatte Marc Buchholz zugesagt, das Interesse bei den Schulen abzufragen. Bis Anfang 2020 sollte dies geschehen, doch das Thema ist liegen geblieben: „Die Verwaltung wollte sich schon zum Schuljahr 2020/2021 auf den Weg machen“, heißt es aus dem Büro des OB. „Aber corona-bedingt konnten wir das erst jetzt wieder aufrufen.“ In einer Vorlage für den Bildungsausschuss am 7. Dezember steht nun: „Die Verwaltung würde die Bildung einer Stadtschulpflegschaft als weiteres wichtiges Element der Bürgerbeteiligung sehr begrüßen.“

Laut NRW-Schulgesetz können solche schulübergreifenden Gremien auf freiwilliger Basis gegründet werden. Es gibt sie beispielsweise in Essen, Duisburg und Oberhausen. Sie müssen „ausschließlich von den Eltern und ihrem persönlichen Engagement getragen werden“, heißt es in der Ausschussvorlage. Daher soll zunächst über die Schulleitungen abgefragt werden, ob die Elternvertreter Interesse haben. Im nunmehr zweiten Anlauf.

Vorschlag: zwei getrennte Stadtschulpflegschaften

Einen „Mehrwert für das Schulleben der gesamten Stadt“ verspricht sich Buchholz von dieser Kooperation. Auch ein mögliches Modell für Mülheim wird skizziert, dabei plädiert er für zwei separate Stadtschulpflegschaften: eine für die 22 Grundschulen, eine für 14 weiterführende Schulen und die beiden Förderschulen. „Denn die Interessen können durchaus unterschiedlich sein“, erläutert der OB. So dürften – um ein Beispiel herauszugreifen – Grundschuleltern Diskussionsbedarf rund um den Ausbau der OGS haben, die anderen wohl weniger.

Sollte sich in Mülheim eine Stadtschulpflegschaft gründen, könnte sie auch als beratendes Mitglied in den Bildungsausschuss rücken. Darüber müsste allerdings der Stadtrat entscheiden.