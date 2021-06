Stadt Mülheim sucht Projekte und Ideen für den Klimaschutz

Mülheim. Gemeinsam mit Westenergie will die Stadt Mülheim Menschen auszeichnen, die sich für Natur und Umwelt einsetzen. So kann man sich bewerben.

Welche guten Ideen zum Umwelt- und Klimaschutz schlummern in Mülheim? Die Stadt und das Unternehmen Westenergie wollen Menschen auszeichnen, die sich mit Engagement und kreativen Projekten um den Erhalt von Natur und Umwelt bemühen. Die drei Gewinner erhalten ein Preisgeld von insgesamt 5000 Euro.

Bewerben können sich Mülheimer Privatpersonen, Institutionen, Vereine und Firmen

Vorbilder gibt es schon viele: Die Grundschule, die Plastikmüll vermeidet, Bürger, die im Podcast Tipps zum Energiesparen geben, Vereine, die sich für ein Storchenpaar einsetzen. Bedingung dabei ist, dass die Projekte der Allgemeinheit zugutekommen und öffentlich zugänglich/nutzbar sind. Mitmachen können daher Privatpersonen, Institutionen, Vereine und Firmen.

„Ich bin ganz gespannt, wie viele kreative Ideen es bei uns in Mülheim rund um den Schutz von Klima und Umwelt gibt“, ruft Oberbürgermeister Marc Buchholz zum Mitmachen auf. Simone Kastner-Zens, Kommunalmanagerin bei Westenergie, betont, mit dem Preis das Bewusstsein und Engagement von Bürgern fördern zu wollen: „Die eingereichten Aktivitäten können noch in der Planung, gerade in der Umsetzung oder bereits abgeschlossen sein.“

Keine Bewerbung gehe leer aus, so Kastner-Zens: Bewerber ohne Auszeichnung erhalten einen Sachpreis. Bewerbungsschluss für den Westenergie Klimaschutzpreis, der seit 1995 besteht, ist der 30. September. Unterlagen können per E-Mail eingereicht werden bei: sabine.gruendges@muelheim-ruhr.de.

