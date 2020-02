Stadt Mülheim lässt am Bühlsbach Gehwegplatten entfernen

Während zuletzt in der Bachaue am Rumbach in Holthausen illegal abgelegter Grünschnitt und sogar ein Tannenbaum entsorgt wurden, muss die Stadt jetzt am Bühlsbach in Saarn Gehwegplatten entfernen lassen. Außerdem wurden Zäune von privaten auf städtische Grundstücke versetzt. Auch das wird die Stadtverwaltung nicht dulden.

Ein Bürger hatte in der vergangenen Woche dem Umweltamt gemeldet, dass an der vor acht Jahren aufwendig renaturierten Fläche am Bühlsbach Gehwegplatten an und über den Bach gelegt worden waren. Nicht nur das: Zuvor wurden mit schwerem Gerät unerlaubterweise Flächen gerodet, wie Gabriele Wegner vom Umweltamt berichtet. „Das ist ein unzulässiger Eingriff in Natur und Landschaft, das geht so gar nicht“, so die stellvertretende Amtsleiterin. Es handele sich hier um städtisches Gelände, das mit nicht geringem Aufwand für rund 265.000 Euro renaturiert worden ist. Damals wurde auch die marode Holzbrücke über dem Bühlsbach entfernt.

Stadt Mülheim: Ein unzulässiger Eingriff in Natur und Landschaft

Diese Brücke kann man nun nicht einfach so mit einer Gehwegplatte ersetzen: Ein Wanderweg ist bereits im Landschaftsplan festgesetzt, auch eine neue Brücke über den Bach sei zwar wünschenswert, so Wegner. Aber aus Kostengründen konnte beides bisher nicht umgesetzt werden. Man könne nicht einfach nach Gutdünken Wege anlegen, so Wegner. „So etwas darf man nur auf den eigenen Grundstücken. Die Gehwegplatten sind zudem rutschig und nicht sicher“, warnt die stellvertretende Amtsleiterin. Wenn eine Behörde tätig werde, müsse das Ergebnis stets fachgerecht und verkehrssicher sein.

Die Gehwegplatten wurden am Bühlsbach illegal abgelegt. Foto: U. Bresa / Amt für Umweltschutz, Mülheim

Die Gehwegplatten sieht die Umweltbehörde als illegale Abfallablagerung an, die auf Kosten der Stadt beseitigt werden. Kosten, die letztlich der Allgemeinheit zur Last fallen, erinnert Wegner. Daher sollen die Kosten für die Entfernung dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Sachdienliche Hinweise über die Verursacher können an das Umweltamt weitergeleitet werden, so Gabriele Wegner, unter 455-7000. Die Anwohner, die den Zaun zwischen ihren und den städtischen Grundstücken in Richtung Bühlsbach versetzt oder dort Spielgeräte aufgestellt haben, werden zudem aufgefordert, diese illegale Erweiterung ihrer Grundstücke umgehend rückgängig zu machen, da andernfalls ebenfalls ein Ordnungsverfahren eingeleitet würde, so die Stadt. „Mülheimer Landnahme“ nennt Gabriele Wegner das: „Plötzlich befinden sich die Zäune anderswo und entsprechen nicht mehr den Grundstücksgrößen.“