Stadt Mülheim für ihr Europa-Engagement ausgezeichnet

Mülheim. Die Stadt Mülheim ist vom Land für ihre Aktivitäten für Europa ausgezeichnet worden. Der Europaminister (in NRW) lieferte die Begründung.

Die Stadt Mülheim ist im Rahmen eines Festakts in Düsseldorf erneut als „Europaaktive Kommune in NRW“ ausgezeichnet worden. Die Landesregierung vergibt diese Auszeichnung einmal im Jahr an Kommunen, die sich in besonderer Weise für ein gemeinsames Europa engagieren.

Ursprünglich war der Preis befristet ausgezeichnet, wurde aber in der Vergangenheit in eine unbefristete Auszeichnung umgewandelt. Daher erhielt die Stadt Mülheim bereits im letzten Jahr ihre unbefristet geltenden Auszeichnung, die allerdings aufgrund der Corona-Pandemie nicht überreicht werden konnte.

Die Auszeichnungsveranstaltung wurde nun nachgeholt. Der Europaminister Dr. Stefan Holthoff-Pförtner und Kommunalministerin Ina Scharrenbach gratulierten Oberbürgermeister Marc Buchholz zu dem Europa-Engagement seiner Kommune. „Die ausgewählten kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteure setzen sich für ein bürgernahes, lebendiges und zukunftsfähiges Europa ein. Dafür danke ich ihnen sehr. Die Ausgezeichneten tragen in Nordrhein-Westfalen zu mehr Verständnis für Europa bei und motivieren mit ihrem Elan andere Akteure, sich auch für die europäische Idee zu engagieren. Dadurch kommt es zum Austausch, zu neuen Ideen und Projekten der Europa-Arbeit“, so Holthoff-Pförtner.

