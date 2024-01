Der Sportpark Styrum in Mülheim ist nachhaltig gestaltet worden.

Mülheim Das Schwammstadt-Projekt in Mülheim erhält das „Wasser.Zeichen“ der Zukunftsinitiative Klimawerk. Welche Gründe es dafür gibt.

Die Ressource Regenwasser geht hier nicht in der Kanalisation verloren, das kostbare Nass kann auf Wiesen versickern und Pflanzen bewässern. Im Starkregenfall bieten die Flächen des Sportparks Styrum zudem Platz für viel Wasser. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist bei dem Bauprojekt mit umgesetzt worden. Ein Grund für die Zukunftsinitiative Klimawerk, das „Wasser.Zeichen“ für den Sportpark Styrum zu vergeben.

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ +++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

+++Fotos vom Bau des Sportparks Styrum finden Sie hier+++ Seit der Fertigstellung im Frühjahr 2022 ist der Sportpark Styrum für alle geöffnet - sieben Tage in der Woche. Foto: Martin Moeller

Das „Wasser.Zeichen“ kennzeichnet Projekte, die den natürlichen Wasserkreislauf in den Städten stärken und für einen nachhaltigen Umgang mit Regenwasser sorgen. Es soll an vielen Stellen im Ruhrgebiet zeigen: Es wird am klimafesten Umbau der Region nach dem Prinzip der Schwammstadt gearbeitet. Die Idee hinter diesem Städtebaukonzept: möglichst viel Regenwasser durch Grünflächen, ober- und unterirdische Speicher, Mulden, Überflutungsflächen vor Ort zurückhalten und nutzen. Zur Bewässerung und Kühlung, aber auch zum Schutz vor Starkregen – denn durch den Rückhalt des Niederschlagswassers wird auch die Kanalisation entlastet.

Mülheimer Projekt hat Vorbildcharakter

Der Sportpark Styrum erfüllt diese Kriterien. Der einstige Aschenplatz ist 2022 als Sport- und Quartierspark eröffnet worden. Die auf dem Areal neu angelegten Wiesen sind bewusst so gestaltet, dass sie Regenwasser zurückhalten, speichern und die Möglichkeit zum Versickern bieten. Dieses Regenwassermanagement wird beim Spielen mit Balancierstangen, die bis in die Versickerungsmulden reichen, erlebbar gemacht. Ein Grund für die Zukunftsinitiative Klimawerk, ein Netzwerk aus Emschergenossenschaft/Lippeverband und Kommunen, ein „Wasser.Zeichen“ zu setzen und den Vorbildcharakter des Projekts mit Urkunde und Schild hervorzuheben.

Mehr zum Sportpark Styrum in Mülheim:

>> Bleiben Sie in Mülheim auf dem Laufenden: Weitere Nachrichten aus Mülheim lesen Sie hier. +++ Sie wollen keine Nachrichten aus Mülheim verpassen? Abonnieren Sie kostenlos unseren Newsletter! +++ Haus, Wohnung, Grundstück - Alles zum Wohnen und Bauen in Mülheim +++ Gastronomie in Mülheim - Hier finden Sie unsere Extra-Seite dazu. +++ Einkaufen in Mülheim - Unsere Extra-Seite zum Handel +++ Hier geht es zum Mülheimer Freizeitkalender. Legen Sie sich doch einen Favoriten-Link an, um kein Event zu verpassen! +++ Blaulicht! Hier geht es zu weiteren Meldungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim