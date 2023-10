Sportliche Herbstferien: Mülheim bietet mehrere Camps an

Mülheim. Wer in den Herbstferien aktiv sein möchte, kann sich bei verschiedenen Camps in neuen Sportarten ausprobieren. Die Angebote in der Übersicht.

Wer rastet, der rostet – um im Herbst auch trotz kälterer Temperaturen fit zu bleiben, bietet der Mülheimer Sportservice abwechslungsreiche Angebote an der frischen Luft an.

Mit der Sportwoche Styrum will der Mülheimer Sportservice vor allem ein junges Publikum locken. Vom 9. bis zum 13. Oktober findet von jeweils 9 bis 16 Uhr Sportprogramm mit täglich zwei angeleiteten Workshops unter anderem in den Sportarten Parkour, Armwrestling, Akrobatik, Basketball und Fußball statt. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter von elf bis 14 Jahren. „Neben den Workshops wird es auch Zeiten geben, in denen die Teilnehmenden eigene Sportspiele vorschlagen und ausprobieren können“, heißt es von den Veranstaltern.

Mülheimer Sportservice schafft Angebote für Kinder und Jugendliche

Die Sportwoche findet im Sportpark Styrum statt, der zum Beispiel mit der Freilufthalle, der Parkouranlage, der Boulderwand, den Beachvolleyballfeldern und dem Streetball Court einige Möglichkeiten bietet, Neues auszuprobieren und sich auszupowern. Bei schlechtem Wetter kann auf die Sporthalle Von-der-Tann-Straße ausgewichen werden. Im Teilnahmebetrag von 75 Euro sind auch ein tägliches Mittagessen und ausreichend Wasser inklusive.

Wenn man den Teamsport American Football kennenlernen möchte, kann alternativ vom 9. bis 13. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr, am American Football-Camp teilnehmen. Hier zeigen die Coaches des Football-Vereins „Mülheim Shamrocks“ den Teilnehmenden etwa wie man einen Football richtig wirft oder einen Tackle setzt. Besondere Voraussetzungen oder Vorerfahrungen braucht es für das Camp nicht, die Teilnehmenden sollten zwischen zwölf und 16 Jahren alt sein.

Das Football-Camp findet auf der Sportanlage an der Südstraße statt, bei Regen besteht die Möglichkeit, auf die Turnhalle Oberstraße auszuweichen. Im Teilnahmebetrag von 60 Euro sind auch eine warme Mahlzeit und ausreichend Wasser inklusive.

In Mülheimer Park den Trendsport Parkour testen

Für Interessierte ab 16 Jahren bietet der Sportservice vom 13. bis zum 15. Oktober die Parkour-Veranstaltung „RuhrJam“ an. Springen, balancieren, hangeln, laufen, klettern: Parkour vereint alle Fortbewegungsmethoden, die ein Mensch ohne Hilfsmittel ausführen kann, um über Hindernisse zu gelangen. Für eine abwechslungsreiche Bewegungslandschaft ist im Sportpark gesorgt, die bestehenden Sportbereiche werden für die Veranstaltung zum Beispiel durch zwei weitere Gerüste, mobile Parkour-Elemente und Airtracks ergänzt.

Das Programm wurde in Zusammenarbeit mit der „Mülheimer Parkour Generation“ (MHPKG) entwickelt, es beinhaltet verschiedene Workshops, eine Expedition und Abendprogramm. Der Teilnahmebetrag liegt bei 40 Euro und umfasst dabei auch die Verpflegung und eine Übernachtungsmöglichkeit.

Für weitere Informationen und eine Anmeldung steht Christina Amedick vom Mülheimer Sportservice telefonisch unter 0170/4555241 oder per Mail an Christina.Amedick@muelheim-ruhr.de. zur Verfügung.

