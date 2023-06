Sportlich austoben in den Ferien mit Trendsport in Mülheim

Der Rookies Day für Anfänger findet in den Sommerferien auf der BMX- und Skateboardanlage in Mülheim an der Südstraße statt.

Mülheim. Skaten, Klettern, Parkour und mehr: In Mülheim gibt es zahlreiche Sportmöglichkeiten. Diese Angebote warten in den Ferien nicht nur auf Kinder.

In den Sommerferien haben Mülheimer Kinder und Jugendliche die Chance, sich in verschiedensten Sportarten auszuprobieren, an Sportwochen teilzunehmen und mit ins Sauerland zu fahren. Für Erwachsene ist natürlich auch etwas dabei.

Das Programm ,,Trendsport Mülheim“ bietet Mülheimer Mädchen und Jungen in den Ferien eine bunte Palette an Aktivitäten. So gibt es auch in diesem Jahr wieder viele Angebote, wie das Skatecamp (darunter auch ein Skatecamp nur für Mädels) oder auch die Sportwoche Innenstadt.

Für Kinder und Jugendlichen im Alter von zwölf bis 14 Jahren ist eine Ferienfreizeit vom 17. bis 21. Juli bestimmt, bei der das Amt für Kinder, Jugend und Schule und der Mülheimer Sport-Service mit einer Gruppe von 20 bis 25 Mädchen und Jungen zum Sport- und Tagungszentrum Hachen im Sauerland fährt. An fünf Tagen wird dort ein vielfältiges und abwechslungsreiches Sportprogramm geboten. Begleitet wird die Freizeit von erfahrenen Betreuerinnen und Betreuern aus Mülheim. Anmeldung über das Freizeitportal der Stadt Mülheim freizeit.muelheim-ruhr.de.

Pläne zum Bau von weiterer Skateanlage und eines Outdoorgym in Mülheim

Zahlreiche Veranstaltungen runden das Trendsport-Ferien-Programm vor Ort in Mülheim ab. Zum Beispiel wird ein Skatecontest stattfinden und auch eine Longboardveranstaltung steht bevor.

Auf der Skateanlage an der Südstraße findet die Veranstaltung Rookies Day ab 31. Juli statt, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr. Zubehör wie etwa Helme, Schoner, Boards und Räder können gegen ein Pfand ausgeliehen werden. Vor Ort ist auch ein Coach, der Tricks zeigt und auf die Jüngeren achtgibt.

Wie groß die Nachfrage nach Sportangeboten ist, merkt man laut Trendsport Mülheim auch daran, dass weitere Einrichtungen wie die Skate- und Pumptrackanlage an der Mintarder Straße, der Radmotorikpark an der Hügelstraße und das Outdoorgym an der Anlage am Wenderfeld in Planung sind.

Schwitzen unter freiem Himmel ist in Mülheim möglich

Für Sportbegeisterte gibt es auch das frei zugängliche Outdoorgym am Kahlenberg, die Calisthenicsanlagen für Jugendliche am Gymnasium Heißen und der Realschule Stadtmitte oder den Sportpark Styrum.

Kinder ab acht Jahren können im Sportpark Styrum die verschiedensten Sportarten kennenlernen, Kurse besuchen und sogar Geburtstage feiern. Von Beachvolleyball, Parkour über Klettern bis hin zu Fußball ist alles dabei. Für unter Achtjährige ist auch gesorgt, denn es gibt zwei Spielplätze.

Wer weitere Sportorte auf Mülheimer Stadtgebiet – vom Bolzplatz über Streetball bis zu Tischtennisplatten – entdecken will, kann auf den Sportortefinder von Trendsport Mülheim zurückgreifen. Zu finden ist dieser auf der Seite des Sports der Stadt unter geo.muelheim-ruhr.de/sportorte. Angezeigt werden alle frei zugänglichen Sportorte.

Weitere Informationen: Sportpark Styrum und Trendsport Mülheim

