Sport im Park startet in Mülheim mit einem Rekordangebot

Mülheim. Das Mitmach-Angebot „Sport im Park“ startet in Mülheim am kommenden Montag (9. Mai) mit dem bisher umfangreichsten Programm. Hier die Infos dazu.

Ab dem kommenden Montag (9. Mai) geht das kostenlose Mitmachangebot „Sport im Park“ in Mülheim bereits in seine neunte Auflage. Bis zum 2. September bieten der Mülheimer Sportservice und der Mülheimer Sportbund ein Rekordangebot.

An jedem Tag – zum Teil sogar unter der Woche vormittags – steht den sportbegeisterten Mülheimerinnen und Mülheimern ein Mitmach-Angebot im Freien zur Verfügung. Alles ist kostenlos und bedarf keiner vorherigen Anmeldung. 15 Mülheimer Vereine sind involviert.

Diese Sportarten sind bei Sport im Park in Mülheim neu dabei

Mit Flag-Football, Beachvolleyball, Fitnessboxen, Hula-Hoop und Smovey (Training mit Hantelringen) sind mehrere Sportarten zum ersten Mal im Angebot. Aber auch Klassiker wie Yoga, Pilates, Nordic Walking und Lauftreffs sind wieder dabei.

Eine ausgebildete Yoga-Lehrerin aus der Ukraine, die aktuell in Mülheim lebt, bietet Balance-Yoga an. Der Angebotstext wird auch auf Ukrainisch veröffentlicht.

Mülheims Müga ist der am meisten genutzte Ort für die Sportkurse

Bespielt werden bei „Sport im Park“ über zehn Standorte im Stadtgebiet – am meisten die Müga, aber auch der Sportpark Styrum und die Fläche vor dem neuen Gesundheitscenter des TSV Viktoria an der Wissollstraße in Speldorf. Nur geklettert wird drinnen, allerdings nicht mehr in der Harbecke-Sporthalle, sondern in der Turnhalle an der Mellinghofer Straße. (mad)

Alle Informationen gibt es auf sport-im-park.info, der Facebook- und Instagram-Seite von „Mülheim macht Sport“ sowie im Infoflyer, der in Kürze an öffentlichen Orten wie dem Medienhaus, der Sparkasse am Berliner Platz und dem Haus des Sports ausgelegt wird.

