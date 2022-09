Spezielles 9-Euro-Ticket für Mülheim: Das steckt dahinter

Das 9-Euro-Ticket gibt es so zwar erstmal nicht mehr, das Mülheimer Stadtmarketing hat sich nun aber eine Aktion in Anlehnung an das Erfolgskonzept überlegt.

Mülheim. Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets bringt das Mülheimer Stadtmarketing einen neuen Tarif ins Programm. Was sich hinter dem Angebot verbirgt.

Das 9-Euro-Ticket ist Geschichte, zumindest vorerst. In Mülheim hatten allein im Juli laut Ruhrbahn seinerzeit 30.000 Menschen das vergünstigte Ticket für Bus und Bahn erworben – die Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH hat in Anlehnung an das Erfolgskonzept nun einen ähnlichen Tarif entwickelt.

Für die Nachsaison der Weißen Flotte vom 4. bis zum 16. Oktober gilt das 9-Euro-Ticket im Schifffahrtsformat. „Einmal gekauft, können Fahrgäste mit dem 9-Euro-Tagesticket an einem Tag an beliebig vielen Linienfahrten teilnehmen“, so das Stadtmarketing in einer Mitteilung. Anfang Oktober gehe die Linienfahrten-Saison in den diesjährigen Endspurt. Zwei Wochen lang fährt die Flotte von Montag bis Sonntag dreimal täglich die Ruhrtalroute vom Mülheimer Wasserbahnhof nach Essen-Kettwig und zurück. Abfahrt ist am Wasserbahnhof um 11, 13 und 15 Uhr sowie in Kettwig um 12, 14 und 16 Uhr.

Die Ruhrtalroute vom Mülheimer Wasserbahnhof nach Essen-Kettwig und zurück steuert die Weiße Flotte zum Abschluss der Saison im Oktober noch zwei Wochen lang an. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Erhältlich ist das 9-Euro-Tagesticket der Weißen Flotte ausschließlich in der Touristinfo, Schollenstraße 1, oder online. Beim Kartenkauf an Bord gelten die regulären Tarife: Einfache Fahrt: 7,50 Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder (vier bis 14 Jahre). Hin- und Rückfahrt: 15 Euro für Erwachsene, sechs Euro für Kinder. Die Tagestickets sind nicht an Bord erhältlich.

