Sperrung bei Mülheim: Bahnverkehr durchs Revier behindert

Im Bereich Mülheim Hbf (Foto) können am Montagmorgen keine Züge fahren. Die Folge: Ausfälle, Umleitungen und Verspätungen auf der wichtigen Hauptstrecke durchs Ruhrgebiet.

Mülheim/Essen/Duisburg. Ein Einsatz an der Bahnstrecke bei Mülheim stört den Zugverkehr durchs Ruhrgebiet erheblich. Zwischen Essen und Duisburg fallen viele Züge aus.

Nichts geht mehr auf der so wichtigen Bahnstrecke zwischen Essen und Duisburg. Ein Notarzt- bzw. Polizeieinsatz am Gleis bei Mülheim sorgt am Montagmorgen für eine Sperrung der Hauptachse durchs Ruhrgebiet.

Wie die Bahn meldet, ist kein Zugverkehr im Bereich Mülheim Hbf möglich. „Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten zunächst.“ Die Folge: Verspätungen und Ausfälle an mehreren Ruhrgebiets-Bahnhöfen und auf verschiedenen Linien.

Diese Linien sind laut zuginfo.nrw betroffen:

RE1, RE11(RRX): Die Züge der Linie RE1, RE11( RRX) werden zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen umgeleitet. Ersatzhalt Essen-Altenessen, Herne und Oberhausen Hbf. Die Zwischenhalte entfallen. Ein Schienenersatzverkehr werde beidseitig eingerichtet.

Die Züge der Linie RE1, RE11( RRX) werden zwischen Oberhausen und Gelsenkirchen umgeleitet. Ersatzhalt Essen-Altenessen, Herne und Oberhausen Hbf. Die Zwischenhalte entfallen. Ein Schienenersatzverkehr werde beidseitig eingerichtet. RE6 (RRX): Die Züge der Linie RE6 ( RRX) werden zwischen Duisburg Hbf und Dortmund Hbf umgeleitet mit Ersatzhalt Essen-Altenessen und Herne. Die Zwischenhalte entfallen. Ein Taxi-Notverkehr werde eingerichtet.

Die Züge der Linie RE6 ( RRX) werden zwischen Duisburg Hbf und Dortmund Hbf umgeleitet mit Ersatzhalt Essen-Altenessen und Herne. Die Zwischenhalte entfallen. Ein Taxi-Notverkehr werde eingerichtet. S1: Die Züge aus Richtung Solingen enden und beginnen in Duisburg Hbf. Die Züge aus Richtung Dortmund enden und beginnen in Essen Hbf. Ein Ersatzverkehr zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf mit allen Zwischenhalten werde eingerichtet.

Die Züge aus Richtung Solingen enden und beginnen in Duisburg Hbf. Die Züge aus Richtung Dortmund enden und beginnen in Essen Hbf. Ein Ersatzverkehr zwischen Essen Hbf und Duisburg Hbf mit allen Zwischenhalten werde eingerichtet. S3: Die Züge aus Richtung Hattingen (Ruhr) Mitte enden und beginnen in Essen Hbf. Infolgedessen entfallen beidseitig die Halte von Essen Hbf und bis Mülheim (Ruhr)-Styrum. Ein Taxinotverkehr werde beidseitig eingerichtet.

Die Züge aus Richtung Hattingen (Ruhr) Mitte enden und beginnen in Essen Hbf. Infolgedessen entfallen beidseitig die Halte von Essen Hbf und bis Mülheim (Ruhr)-Styrum. Ein Taxinotverkehr werde beidseitig eingerichtet. RE2 und RE42: Die Züge der Linien RE2 und RE42 werden zwischen Duisburg Hbf und Essen Hbf beidseitig über Essen-Altenessen umgeleitet.

Die Züge der Linien RE2 und RE42 werden zwischen Duisburg Hbf und Essen Hbf beidseitig über Essen-Altenessen umgeleitet. RB33: Die Züge der Linie RB33 aus Richtung Aachen enden und beginnen in Duisburg Hbf.

Wie lange die Störung anhalten wird, sei noch nicht absehbar, so die Deutsche Bahn. (red)

Wir aktualisieren diese Meldung weiter

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim