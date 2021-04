Sperrung auf der A40 bei Mülheim: Mann verliert Bewusstsein

Mülheim. Ein 55-Jähriger aus Kleve hat auf der A40 bei Mülheim das Bewusstsein verloren. Die Autobahn musste fast eine Stunde gesperrt werden.

Vermutlich durch einen internistischen Notfall ist es am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr zu einer Vollsperrung auf der A40 bei Mülheim gekommen. Ein 55-jähriger Mann aus Kleve hat offenbar das Bewusstsein verloren und ist in die linke Begrenzungsmauer kurz hinter der Ausfahrt Mülheim-Dümpten gefahren, wo er zum Stehen kam.

A40 bei Mülheim knapp eine Stunde gesperrt

In den nachfolgenden Fahrzeugen befanden sich insgesamt drei Ärzte und eine Pflegekraft, die sofort anhielten, um erste Hilfe zu leisten. Sie befreiten den Mann durch das Seitenfenster aus seinem Fahrzeug und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen.

Durch die Feuerwehr und die Autobahnpolizei wurde die Autobahn in Fahrtrichtung Essen für knapp eine Stunde voll und die Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Duisburg teilweise gesperrt. Es gab keine weiteren Verletzten. Der 55-Jährige ist in die Uni-Klinik Essen transportiert worden.