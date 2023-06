Spendengelder für Sport-Projekte in Mülheim zu vergeben

Ein Herz für Kinder in Bewegung: Die drei Kardiologen am St. Marien-Hospital Mülheim, Prof. Oliver Bruder, Dr. Thomas Schmitz und Prof. Heinrich Wieneke (v.l.) rufen Vereine und Initiativen auf, sich für eingesammelte Spendengelder zu bewerben.

Mülheim. Mehr als 1000 Menschen sind im April für den guten Zweck gewandert. Jetzt sind Initiativen in Mülheim aufgerufen, sich um den Erlös zu bewerben.

Wandern für den guten Zweck: Unter diesem Motto sind im April mehr als 1000 Menschen durch Mülheim gewandert. Vom Erlös werden nun Projekte in der Stadt gefördert, die mit Bewegung zu tun haben. Bewerbungen werden ab sofort entgegen genommen.

Die Wander-Challenge wurde von drei Kardiologen des St. Marien Hospitals ins Leben gerufen und wird von der Contilia Sozialinitiative 1000 Herzen unterstützt. Die Gesundheitsexperten möchten Mülheimer gleich in doppelter Hinsicht in Bewegung versetzen. Zum einen durch den Wandertag an sich, der sich an Jung und Alt richtet. Dafür ging es im April zu Fuß von Schloß Broich bis zum Luftschiffhangar am Flughafen Essen/Mülheim.

Mülheimer Sportprojekte für Kinder: Bewerben bis zum 30. Juni

Zum anderen fließt das gesamte Startgeld in Projekte, die die Bewegungsfreude von jungen Menschen fördern. Denn die Organisatoren, Prof. Oliver Bruder, Dr. Thomas Schmitz und Prof. Heinrich Wieneke, wissen: „Bewegungsmangel, Koordinationsstörungen und falsche Ernährung sind unter Kindern und Jugendlichen zunehmend verbreitet.“

Passende Initiativen, Projekte und Angebote können bis zum 30. Juni 2023 per Email bei Linda Schäfer von der Contilia gemeldet werden. Das eingereichte Projekt muss einen Bezug zu Kindern, Sport und Bewegung haben.

