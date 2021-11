Stadtteile SPD: Parkplatz am Rewe in Winkhausen soll öffentlich bleiben

Mülheim. Verliert Winkhausen absehbar einen öffentlichen Parkplatz an der Aktienstraße? Die SPD stemmt sich gegen solche Pläne der Mülheimer Verwaltung.

Die SPD Winkhausen lehnt den Verkauf des städtischen Parkplatzes an der Aktienstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße ab. Der Parkplatz solle weiter offen bleiben für alle, stellen sich die Genossen gegen Pläne der Stadtverwaltung, den Parkplatz am Rewe-Markt zu veräußern.

„Der Parkplatz gehört derzeit der Öffentlichkeit und darf von jedem kostenfrei genutzt werden. Die Parkfläche hat eine wichtige Funktion sowohl für die Anwohnerinnen und Anwohner als auch für die ansässigen Geschäftsleute und ihre Kunden“, legt sich die SPD für die Sitzung der Bezirksvertretung am Montag fest, gegen die Pläne der Verwaltung zu stimmen.

SPD: Angebot an freien Parkplätzen würde drastisch eingeschränkt

„Das Angebot an freien Parkplätzen im Stadtteilzentrum würde drastisch eingeschränkt, falls die Pläne der Stadtverwaltung beschlossen werden“, warnt der Vorsitzende der SPD Winkhausen, Christian Völlmecke. Das bloße Verkaufsinteresse der Verwaltung könne die berechtigten Interessen der Anwohnerschaft und Geschäftsleute nicht überwiegen.

Die SPD fordere die Bezirksvertretung 2 und den Planungsausschuss auf, in ihren Sitzungen am Montag beziehungsweise am 7. Dezember das entsprechende Bebauungsplanverfahren zu stoppen, so SPD-Bezirksvertreter Edmund Pszczola.

