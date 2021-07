Sparkasse Mülheim warnt auf Umschlägen vor Trickbetrügern

Mülheim. Tricktätern gelingt es immer wieder, mit Märchen Angehörige zum Geldabheben zu bringen. Die Sparkasse Mülheim warnt davor auf Bargeld-Umschlägen.

Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, falsche Staatsanwälte: Immer wieder gelingt es den bestens geschulten Tätern, arglose Angehörige am Telefon so lange zu bearbeiten, dass sie auch große Summen Bargeld vom Konto abheben, um sie völlig Fremden auszuhändigen. In der Hoffnung, damit möglicherweise einem Familienmitglied aus der Patsche zu helfen. Die Sparkasse warnt davor mit bedruckten Umschlägen.

Meist fällt der Betrug erst auf, wenn der Geldgeber den Enkel oder die Tochter anruft und fragt, ob das Geld auch angekommen ist. Dann sind die Täter mit ihrer Beute schon über alle Berge. Mitarbeiter von Banken müssen dem Kundenwunsch entsprechen, aber mehrfach ist es auch in Mülheim schon vorgekommen, dass ein misstrauischer Bankangestellter die ihm bekannten Kontoinhaber überzeugen konnte, vielleicht doch erst mal den Enkel oder die Tochter selbst anzurufen. Und damit wurde dann eine Betrugstat verhindert.

Die Broschüre „Klüger gegen Betrüger“ von Polizei und Sparkasse erläutert die gängigen Tricks der Täter und warnt dringend davor, sich von diesen unter Druck setzen zu lassen. Zum Beispiel mit angeblichen Unfall- oder Krankheitsgeschichten naher Angehöriger. Immer vermitteln die Täter, dass es eilig sei, lassen ihre Opfer kaum zum Nachdenken kommen. Die Broschüre ist auch in der Sparkasse Mülheim erhältlich.

Sechs Fragen, die der Warnung dienen: Aufgepasst, wenn nur eine Frage bejaht wird

Zusätzlich gibt die Sparkasse beim Abheben größerer Geldbeträge auch einen Bargeld-Umschlag mit, auf dem sechs Fragen abgedruckt sind. „Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind? Sollen Sie das Geld noch heute übergeben? Hat der Anrufer Ihnen verboten über den wahren Zweck der Abhebung zu sprechen? Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Arzt, Notar, Richter etc. ausgegeben? Sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben? Sollen Sie etwas überweisen oder eine Geldwertkarte kaufen? „So haben wir die Möglichkeit, eine diskrete Hilfestellung im Verdachtsfall zu geben“, heißt es bei der Sparkasse.

Wenn nur eine der sechs Fragen bejaht werden könne, sollte man die Polizei unter der 110 verständigen, so wird geraten. Übrigens: Wenn die echte Polizei anruft, steht nie 110 im Display, auch nicht mit irgendeiner Vorwahl. Und niemals rufen echte Polizisten an, um Schmuck, Wertgegenstände oder Bargeld der Opfer „in Sicherheit“ zu bringen.

Eine weitere Masche der Trickbetrüger sei übrigens, sich als Sparkassen-Mitarbeitende auszugeben, schreibt Martin Weck, Sparkassenvorstand in Mülheim, im Vorwort der Broschüre. Die Täter würden dann unter einem Vorwand die schnelle Räumung des eigenen Safes in einer Sparkassen-Filiale empfehlen. Wären die Wertsachen dann erst einmal zu Hause, erhielten die Opfer unter Umständen schnell Besuch von den Betrügern.

