Die Sparkasse Mülheim zieht in Heißen an den Hingberg. Dort entsteht im kommenden Jahr eine moderne Filiale mit Parkplätzen und mehreren Geldautomaten.

Wirtschaft Sparkasse baut in 2022 eine neue Filiale in Mülheim-Heißen

Mülheim. Mülheims Sparkasse zieht in Heißen an den Hingberg. Dort entsteht im kommenden Jahr eine moderne Filiale. Über 40 Jahre war die Sparkasse am Markt.

Die Sparkasse wird im kommenden Jahr eine neue Filiale in Heißen eröffnen. Nur gut 500 Meter vom alten Standort am Heißener Marktplatz entfernt, entsteht an der Hingbergstraße 319 eine moderne Filiale mit großen Beratungsbüros, Parkplätzen und mehreren Geldautomaten.

„Die neue Filiale entsteht auf gut 240 m² über zwei Etagen und in unmittelbarer Nähe zu diversen Einzelhandelsgeschäften“, sagt Dominik Bergmann, der die Sparkassenfiliale leiten wird. Über 40 Jahre war die Heißener Sparkasse im ehemaligen Bürgermeisteramt am Marktplatz zu finden.

Seit 1959 war die Sparkasse am Heißener Markt ansässig

„Natürlich ist nach so langer Zeit auch ein bisschen Wehmut dabei“, sagt Sparkassenvorstand Frank Werner. „Aber das denkmalgeschützte Gebäude entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine moderne Sparkassenfiliale.“ Seit 1959 ist die Sparkasse Mülheim mit einer Filiale in Heißen präsent.

