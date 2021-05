Sparda-Spendenwahl: Mülheimer Realschule gewinnt 6000 Euro

„Gemeinsam digital lernen“ hieß das Wettbewerbsmotto (Archivbild). Die Mülheimer Realschule an der Mellinghofer Straße hat mit ihrem Projekt „Team Melli“ überzeugt.

Mülheim. Bei der Sparda-Spendenwahl hat die Mülheimer Realschule Mellinghofer Straße kräftig Stimmen gesammelt. Für ihr Digitalprojekt gibt es 6000 Euro.

Die Städtische Realschule an der Mellinghofer Straße hat bei der diesjährigen Sparda-Spendenwahl in ihrer Kategorie den ersten Platz belegt und 6000 Euro gewonnen. Die Mülheimer sind in der Gruppe der „mittleren Schulen“ (451 bis 850 Schülerinnen und Schüler) erfolgreich angetreten. Sie sammelten mehr als 8470 Online-Stimmen für ihr Projekt „TeamMelli - DigitalSozial!“.

Über 8470 Stimmen für die Mülheimer Realschule

Die nunmehr neunte Spendenwahl der Sparda-Bank West stand unter dem Motto „Gemeinsam digital wachsen und lernen“. Wie die Sparda-Bank am Freitag mitteilte, wurden beim Wettbewerb in diesem Jahr mehrere Rekorde aufgestellt. Mit 581 Bewerbungen von Schulen aus dem Geschäftsgebiet gab es mehr Teilnehmer als je zuvor. Gleichzeitig haben über 600.000 Menschen bei der Wahl mitgemacht und exakt 901.365 Stimmen abgegeben.

Für die Schulen gab es vier Kategorien - „sehr klein“ bis „groß“ - und in jeder Gruppe etwa gleich viele Teilnehmer. Weitere Informationen auf www.spardaspendenwahl.de.

