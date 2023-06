Sommerschicht: Mülheimer Müllabfuhr startet morgens früher

Mülheim. Zum Schutz vor Sommerhitze starten Müllabfuhr und Straßenreinigung in Mülheim früher. Was Bürgerinnen und Bürger wissen müssen.

Für viele Mitarbeitende der Mülheimer MEG beginnt in der kommenden Woche die Sommerschicht. Sie müssen früher aufstehen. Wie die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft meldet, startet die Belegschaft der Müllabfuhr und Straßenreinigung in den drei Sommermonaten Juni, Juli und August morgens schon um 6 Uhr statt um 7 Uhr.

Grund sind die zu erwartenden höheren Außentemperaturen: Die Beschäftigten sollen Hitze und UV-Belastung weniger stark ausgesetzt sein, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der MEG. Darum werden die Schichten der Müllabfuhr- und Straßenreinigungsteams in die kühleren Morgenstunden verschoben.

Bitte an die Mülheimer: Abfalltonnen bis 6 Uhr an die Straße stellen

Die MEG bittet daher die Bürgerinnen und Bürger, ab dem nächsten Montag, 5. Juni, ihre Abfalltonnen bis spätestens 6 Uhr früh an den Straßenrand zu stellen. Dies gilt bis einschließlich 31. August. Für Rückfragen steht der MEG-Bürgerservice unter 0208-99660-0 und per Mail an buergerservice@mheg.de zur Verfügung.

