Beim Open-Air-Kino in der Mülheimer Müga werden am 23. und 24. September zwei Filme gezeigt.

Freizeit Sommerkino in Mülheim unter freiem Himmel in der Müga

Mülheim. Umsonst und draußen – das ist das Open-Air-Kino in der Müga am Schloß Broich. Welche Filme am kommenden Wochenende über die Leinwand flimmern.

Unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt – so findet das Open-Air-Kino am 23. und 24. September in der Müga am Schloß Broich statt. In jeder der beiden Filmnächte läuft ein besonderer Streifen.

Zum Sommerkino in der Müga am Schloß Broich laden die Stadt und das Energieunternehmen Westenergie am Freitag, 23., und Samstag, 24. September, ein. Los geht’s ab 18 Uhr, wenn der Einlass zu der Open-Air-Veranstaltung beginnt. Die Filme starten jeweils um 19:30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Einnahmen aus dem Popcorn-Verkauf gehen als Spende an den Verein Hilfe für Frauen

In der ersten Filmnacht am Freitag läuft die Filmvorstellung „A Star Is Born”. In der zweiten Filmnacht am Samstag wird „Crazy Stupid Love” ausgestrahlt. Für das richtige Kino-Feeling kündigen die Veranstalter knackiges Popcorn und erfrischende Getränke an.

Westenergie Kommunalmanagerin Simone Kastner-Zens erläutert: „Mit dem Westenergie Open-Air-Kino bieten wir ein kulturelles Freizeitangebot für Filmbegeisterte an. Wichtig ist uns dabei, dass auch lokale Vereine und Initiativen etwas von diesem Abend haben: Sämtliche Einnahmen aus dem Popcorn- und Getränkeverkauf geben wir daher an einen guten Zweck. Wir freuen uns, den Verein Hilfe für Frauen damit zu unterstützen.“

Sommerkino in Mülheims Müga findet auch bei Regen statt

Auch bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung statt. In diesem Fall wird um entsprechende Kleidung und das Mitbringen eines Regenschirms gebeten.

