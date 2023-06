Sommerferien in Mülheim: Das wartet auf Kids und Teenager

Mülheim. Ferien vor der Haustür? Das kann richtig Spaß machen – etwa mit dem bunten Programm des Jugendzentrums Mülheim-Stadtmitte. Welche Events es gibt.

Nicht mehr lange, dann beginnt für Schülerinnen und Schüler die wohl schönste Zeit des Jahres: die Sommerferien. Das Jugendzentrum Stadtmitte bietet ein vierwöchiges Ferienspielprogramm mit Events, Workshops und Ausflügen.

„Mosaikbilder gestalten“ steht in der ersten Woche des Ferienspielprogramms des Jugendzentrums Stadtmitte an der Georgstraße an – und zwar in zwei Gruppen am Montag, 26. Juni. Die erste Gruppe arbeitet mit Papier – das Angebot gilt für Kinder ab sechs Jahren, die Teilnahme kostet 2 Euro. Die zweite Gruppe bastelt mit Fliesen – hier können Kinder ab zehn Jahren mitmachen. Kosten: 3,30 Euro.

Nicht nur Sea Life und Legoland steuert das Mülheimer Jugendzentrum an

Zudem stehen ein Besuch der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (Dienstag, 27. Juni, Teilnahme: 10 Euro), ein Workshop zum Upcycling (Mittwoch, 28. Juni, Kosten 3 Euro), ein Ausflug in den Maximilianpark in Hamm (Donnerstag, 29. Juni, Teilnahme: 10 Euro) sowie das Bauen eines Insektenhotels (Freitag, 29. Juni, Kosten: 3 Euro) auf dem Programm.

Den Auftakt in der zweiten Woche macht die Foto- und Bilderrahmenaktion (Montag, 3. Juli, Kosten: 3 Euro), es folgt ein Ausflug zu Sea Life und Legoland in Oberhausen (Dienstag, 4. Juli, Teilnahme: 21 Euro). Dann werden Batiken gestaltet (Mittwoch, 5. Juli, Kosten: 3 Euro). Ein Besuch im Bobbolandia steht am Donnerstag, 6. Juli an, Kosten: 25 Euro. Abgeschlossen wird die zweite Ferienwoche im Jugendzentrum Stadtmitte mit einem Speed-Brettspiele-Turnier (Freitag, 7. Juli), die Teilnahme ist kostenlos.

Mülheimer Kinder besuchen Sportmuseum und die Steinzeitmenschen

Mit einem gemeinschaftlichen Backen geht es am Montag, 10. Juli, in die dritte Ferienwoche, Kosten: 2 Euro. Als Nächstes steht ein Besuch im Deutschen Sport & Olympia Museum auf dem Programm (Dienstag, 11. Juli, Teilnahme: 8 Euro), gefolgt von einer Schnitzeljagd (Mittwoch, 12. Juli, Kosten 2,50 Euro). Dann geht es gemeinsam in die Welt der Steinzeitmenschen beim Besuch des Neanderthal Museums (Donnerstag, 13. Juli, Teilnahme: 12 Euro), bevor am Freitag, 14. Juli, Bewegungsspiele anstehen – die Teilnahme ist kostenlos.

Weiter geht’s im Jugendzentrum an der Georgstraße mit einem gemeinsamen Kochen (Montag, 17. Juli, Kosten: 1,50 Euro), gefolgt von einem Ausflug zum Indoor-Spielpark Pippolino (Dienstag, 18. Juli), Teilnahme: 9 Euro, bevor es am Mittwoch zusammen ins Kino geht (Mittwoch 19. Juli, Kosten 2 Euro) und am Donnerstag, 20. Juli in den Movie Park, Teilnahme: 24 Euro. Sein Ferienprogramm beschließt das Jugendzentrum am Freitag, 21. Juli, mit einem Abschlussgrillen, Kosten: 2 Euro.

Anmeldungen zu dem Ferienspielprogramm sind erforderlich und werden nur im Jugendzentrum Stadtmitte an der Georgstraße 24 entgegengenommen. Für die ersten Angebote endet die Anmeldefrist am 24. Juni. Die Kosten können mit Bildungsgutscheinen beglichen werden. Bei Fragen: 0208/47 83 99 oder Mail: jz-stadtmitte@skj-mh.de.

