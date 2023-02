Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist längst verstrichen, in Mülheim haben aber noch längst nicht alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer ihre Pflicht erfüllt.

Finanzen So viele Mülheimer haben Grundsteuer-Erklärung nicht abgeben

Mülheim. Die Grundsteuerreform hat Grundstückseignern eine Erklärung abverlangt. Wie viele diese Pflicht in Mülheim erfüllt haben, was auf andere zukommt.

Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist Ende Januar verstrichen und gerade im Endspurt sind in Mülheim noch zahlreiche Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer ihrer Pflicht zur Abgabe einer Erklärung nachgekommen. So sind nach Angaben des Finanzamts mit 42.800 Grundsteuererklärungen rund drei Viertel (76 Prozent) der erforderlichen Angaben eingegangen. Um weitere Erklärungen zu erhalten, bieten die nordrhein-westfälischen Finanzämter weiterhin eine Grundsteuer-Hotline an – bis Oktober.

„Unsere Grundsteuer-Hotline ist bereits seit April 2022 in Betrieb“, erklärt Birgit Höltgen, Leiterin des Finanzamts Mülheim. „Seitdem haben rund 23.400 Anruferinnen und Anrufer die Hotline genutzt. Unsere Expertinnen und Experten beantworten kompetent alle Fragen zur Reform, zur Abgabe der Erklärung oder zu den Bescheiden.“ Zudem steht die digitale Info-Plattform der Finanzverwaltung www.grundsteuer.nrw.de rund um die Uhr zur Verfügung. „Die Abgabe der Grundsteuererklärung ist auch weiterhin digital über das Online-Finanzamt ELSTER möglich“, so Höltgen.

Wer die Grundsteuererklärung nicht fristgerecht abgegeben hat, erhält ein Erinnerungsschreiben. „Wird die Erklärung weiterhin nicht abgegeben, werden wir die Besteuerungsgrundlagen adäquat schätzen“, so Birgit Höltgen. „Zur Klarstellung: Eine Schätzung vom Finanzamt entbindet nicht von der Pflicht zur Abgabe der Grundsteuererklärung.“

Wer die Grundsteuererklärung abgegeben hat, erhält vom Finanzamt den Grundsteuerwert- sowie den Grundsteuermessbescheid. Der errechnete Grundsteuerwert hat noch keine Aussagekraft über die zu zahlende Grundsteuer. Die Kommunen setzen ab 2024 zunächst die neuen Hebesätze fest und berechnen mit diesen die zu zahlende Grundsteuer. Grundsteuerzahlungen nach neuem Recht sind ab dem 1. Januar 2025 zu leisten.

Die Hotline des Finanzamts Mülheim ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr unter 0208/3001-1959 erreichbar.

