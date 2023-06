Verkehrssicherheitstag So kommen Jung und Alt in Mülheim sicher durch den Verkehr

Mülheim. Sie sind oft Opfer bei Verkehrsunfällen: Kinder und E-Bikefahrer. Wie nicht nur sie unbeschadet unterwegs sein können, zeigt Mülheims Aktionstag.

In Mülheim gab es im vergangenen Jahr mehr Verkehrsunfälle, darunter auch schwere. Eine 90-jährige Fußgängerin wurde 2022 bei einem Zusammenstoß mit einem Fahrrad so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort verstarb. Ein Aktionstag soll Verkehrsteilnehmer – kleine wie große – sensibilisieren und Unfällen vorbeugen.

Rund elf Prozent mehr Verkehrsunfälle hat die Polizei im abgelaufenen Jahr in Mülheim registriert. Um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu werben, lädt die Verkehrswacht zum Tag der Verkehrssicherheit ein – am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 16 Uhr auf dem Parkplatz am Technikum in der Parkstadt. Auf zwei Aktionsfeldern geht’s ums richtige Verhalten im Straßenverkehr.

Wie Mülheimer Kinder zu Fuß und auf dem Rad sicher im Verkehr unterwegs sind

Kinder müssen wissen, wie sie sich sicher durch den Straßenverkehr bewegen. Ein Aktionstag in Mülheim zeigt, wie’s geht. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Zum einen üben Kinder Sicherheit zu Fuß und mit dem Zweirad (Anmeldung für Gruppen erwünscht: 0177/650 55 64), zum anderen können ältere Besucher das Fahren mit E-Bikes kennenlernen und vor Ort ausprobieren. Das Training ist kostenlos, E-Bikes und Helme werden gestellt (Anmeldung: 0177/650 55 64 und verkehrswacht-mh@gmx.de)

Verkehrsunfälle in Mülheim – lesen Sie auch:

Denn auch die Mülheimer Verkehrswacht weist darauf hin, dass unter allen Verkehrsteilnehmern bei Pedelecfahrenden der Generation über 40 sowie bei Kindern bis zehn Jahre, die zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs sind, die größte Zunahme an Verkehrsunfällen und an Verkehrstoten zu beklagen ist. Weitere Infos: verkehrswacht-muelheim.de

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim