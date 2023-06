Celia Spielmann, die neue Leiterin der Mülheimer Musikschule, lädt am Freitag, 16. Juni, zum großen Sommer-Orchesterkonzert in den Theatersaal der Stadthalle ein.

Konzert So klingt der Sommer: Mülheims Musikschule-Orchester spielen

Mülheim. Bizet, Piazzolla, Harry Potter: Drei Musikschulorchester treten in Mülheim auf. Die Musiker, teils noch sehr jung, fiebern dem Auftritt entgegen.

Die Musikschule Mülheim lädt am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr zum großen Sommer-Orchesterkonzert in den Theatersaal der Stadthalle ein. Drei Orchester wollen sich an diesem Abend sommerlich und bestens gelaunt präsentieren. Noch gibt’s Tickets für das Vergnügen.

Den Anfang machen die jungen Musiker und Musikerinnen des Concertino. Sie haben in den vergangenen Monaten ein abwechslungsreiches Programm eingeübt, welches die Zuhörer und Zuhörerinnen von der Renaissance bis in die fantastische Welt von Harry Potter entführt.

„Conduct-o-Mat 3000“: Mülheims Blasorchester stellt die Zukunft der Orchester vor

Das Blasorchester der Musikschule stellt danach mit dem „Conduct-o-Mat 3000“ die Zukunft der Orchester vor. Die Präsentation der Firma Willy Nova & Co. bietet einen humorvollen Ritt durch alle musikalischen Genres und hält so manche Überraschung für das Publikum bereit, heißt es in der Ankündigung.

Sommerlich-beschwingt und rhythmisch ausgefeilt musiziert schließlich das Sinfonieorchester Werke von Bizet bis Piazzolla und bildet damit den fulminanten Abschluss des Sommer-Konzerts der Musikschule.

Tickets sind in der Musikschule und Restkarten an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 7,50 Euro oder 4 Euro ermäßigt.

