Die Bahnen und Busse der Ruhrbahn in Mülheim sind auch an den Feiertagen im Einsatz.

Nahverkehr So fährt die Ruhrbahn in Mülheim an den Feiertagen

Mülheim. Die Ruhrbahn passt auch in diesem Jahr in Mülheim ihren Fahrplan an den Weihnachtsfeiertagen und zu Silvester an. Wie Busse und Bahnen fahren.

Nach einem Sonderfahrplan fährt die Ruhrbahn auch in diesem Jahr an Weihnachten, Silvester und Neujahr. Aufgrund der veränderten Nachfrage wird das Fahrplanangebot an diesen Tagen angepasst.

Heiligabend wird bis 18 Uhr nach dem Samstagsfahrplan gefahren. Von 15 bis 18 Uhr gilt ein 30-Minuten-Takt. Ab 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen, dem ersten Weihnachtstag, fahren die Linien des Nachtexpresses stündlich. Die Taxi-Busse entfallen ab 18.30 Uhr.

An den Weihnachtstagen gilt der Sonntagsfahrplan

An den beiden Weihnachtsfeiertagen gilt jeweils der Sonntagsfahrplan. Die Nachtexpress-Linien fahren ab 23.30 Uhr stündlich. In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember gilt dies bis 7.30 Uhr, tags darauf fährt der letzte NE bereits um 0.30 Uhr.

An Silvester fahren Bahnen und Busse bis 23 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Danach herrscht bis 1 Uhr Betriebsruhe. Zwischen 1 Uhr und 4 Uhr fahren die Nachtexpress-Linien halbstündlich, danach stündlich bis 7.30 Uhr. Taxi-Busse fahren nicht.

Tipp: Bei benachbarten Verkehrsunternehmen über die Zeiten informieren

Am Neujahrstag gilt der Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die Nachtexpress-Linien stündlich.

Die Ruhrbahn rät allen Nutzerinnen und Nutzern, sich bei den benachbarten Verkehrsunternehmen über die aktuellen Fahrzeiten zu informieren, sofern sie Anschlussfahrten in eine andere Stadt nutzen wollen.

Zehn-Minuten-Takt fällt auf der Linie 102 in den Ferien weg

In den gesamten Weihnachtsferien – also vom 24. Dezember bis zum 7. Januar – fällt auf der Straßenbahnlinie 102 der Zehn-Minuten-Takt weg. Mit Ausnahme der E-Wagen E11, E14 und E52 fallen die kompletten E-Busse in dieser Zeit weg.

Die Kundencenter der Ruhrbahn sind an Heiligabend und den Feiertagen geschlossen. An Silvester haben sie hingegen von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

