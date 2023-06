Nahverkehr So ändert sich Mülheims Fahrplan in den Sommerferien

Mülheim. Die Ruhrbahn wechselt am 22. Juni in den Ferien-Fahrplan. Worauf sich Mülheimerinnen und Mülheimer in den Sommerferien einstellen müssen.

In den großen Ferien wechselt die Ruhrbahn in einen Sommerfahrplan. In der Zeit vom 22. Juni bis zum 8. August fallen deshalb auf mehreren Strecken in Mülheim und in Teilen von Essen Fahrten weg. Alle Fahrplanänderungen gelten jeweils montags bis freitags.

Mülheimer müssen sich auf folgende Änderungen einstellen:

Die Tram 102 von Uhlenhorst über Hauptbahnhof bis Oberdümpten fährt im 15-Minuten-Takt. Der 10-Minuten-Takt entfällt zwischen 6.45 Uhr bis ca. 10 Uhr.

Die Fahrten der E-Wagen entfallen. Ausgenommen sind die Fahrten mit Bezug zum Fliedner-Werk der E-Wagen E14 und E52 sowie an Samstagen die des E-Wagens E11 in den Hafen.

Parallel dazu laufen auch die Arbeiten an der stark frequentierten Haltestelle Heißen-Kirche weiter, wo die Ruhrbahn aktuell für knapp 600.000 Euro den Aufzug am Zugang Hingbergstraße erneuert.

Busse und Bahnen in Mülheim - lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Mülheim passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Mülheim-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim